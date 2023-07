Cine e Timeea Ștefănescu, campioana la kempo care vrea să ajungă polițist

Puștoaica a reușit deja să câștige patru medalii de aur la Campionatul mondial din acest an, pe lângă o centură K1. Mai mult, tânăra a terminat clasa a XI-a cu a doua medie din școală și se pregătește pentru BAC și admiterea la Academia de Poliție anul viitor. Asta, pentru a ajuta cât mai mulți oameni.

De pe tatami, la Academia de Poliție!

Federația română de Kempo produce campioni mondiali pe bancă rulantă, cel mai recent astfel de nume fiind cel al Timeei Ștefănescu, tânără de 17 ani din Lupeni. Sportiva e deja multiplă medaliată la nivel continental și a reușit să cucerească 4 medalii la Mondialul din Portugalia, alături de o centură la K1, astfel că viitorul acestui sport în România e asigurat.

ADVERTISEMENT

am participat la 4 probe, Full Kempo, Submission, Semi Kempo, Knockdown, am cucerit aurul la fiecare, Am participat si la Kempo K1 Open Cup și am obținut centura.

Mă așteptam să iau măcar o medalie de aur, pentru că am încredere în mine și știu ce pot să fac, dar să iau atâtea medalii … a fost o surpriză și pentru mine”, a declarat Timeea Ștefănescu, multiplă campioană mondială la kempo.

ADVERTISEMENT

Tânăra luptătoare a terminat recent clasa a XI-a cu o medie foarte bună și a decis că vrea să devină polițistă. Așadar, va lăsa tatamiul pentru o carieră în Poliție, pentru a-i ajuta pe cei lipsiți de apărare. Mai mult, fata a mărturisit că ia meditații la limba română și la istorie, pentru a lua o notă cât mai bună la Bacalaureat.

”Când voi termina liceul vreau să mă duc la Academia de Poliție, iar în paralel aș vrea să devin antrenor de kempo. Tatăl meu a fost jandarm, el mă încurajează înspre acest domeniu. M-am apucat deja să învăț pentru Academie, fac meditații la română și istorie, învăț și pentru BAC”, a completat Timeea Ștefănescu.

ADVERTISEMENT

campioanei mondiale, aceasta a găsit o metodă prin care să aibă rezultate foarte bune și la învățătură. ”Niciodată nu s-a pus problema să aleg între școală și sport, învăț foarte bine, sunt a doua din clasă, ca medie generală. Sunt zile în care înainte de antrenament stau cu foile sau caietele după mine în sală și învăț”, a completat sportiva.

Cu toate că e campioană la lupte, deci ar putea ca lumea să se teamă de ea, tânăra le transmite tuturor că nu este o fire conflictuală, dimpotrivă! Cel care a îndreptat-o spre acest sport e fratele său, mai în glumă, mai în serios, după ce băiatul a dus din antrenamentele de kempo și la el acasă, unde a inițiat-o pe sora sa în kempo.

”Fratele meu a fost primul care a practicat acest sport și tot ce făcea la antrenamente exersa pe mine acasă, așa că am decis să încerc și eu și așa m-am apucat de kempo. Nu sunt genul de persoană bătăușă, stau mereu în banca mea și îmi văd de treabă”, a completat Timeea Ștefănescu, multiplă campioană mondială la kempo.