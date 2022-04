Patrizia Paglieri s-a împăcat cu iubitul italian: „Încet așezăm lucrurile.” Ce planuri au de Paște

Patrizia Paglieri s-a împăcat cu iubitul italian și a dezvăluit unde vor petrece Paștele anul acesta. Fosta concurentă de la Asia Express a vorbit și despre matinalul de la Kanal D, acolo unde telespectatorii o pot vedea zilnic, dar și despre viitoarele proiecte.

Patrizia Paglieri și iubitul italian s-au împăcat

Stabilită în România de aproape trei decenii, își va petrece în țară, pentru că aici se simte cel mai bine. Vedeta va merge undeva alături de iubitul ei, cu care este împreună de cinci ani.

„Voi merge undeva, cu iubitul meu, în zona Sibiului, apoi la Sighișoara și prin împrejurimile locului. Am mai fost pe acolo, însă doar în trecere, erau niște peisaje minunate, am zis că vreau să le vizitez.

Mai bine ca în România nu mă simt niciunde, oamenii sunt minunați; oamenii mă cunosc aici, atunci când merg la restaurant, știu că sunt Chef, mă tratează regește.”, a declarat Patrizia Paglieri pentru .

Patrizia Paglieri ar vrea să gătească și cu fiul ei, Francy, într-o ediție a emisiunii. Tânărul nu vrea neapărat o carieră în televiziune, dar îi place să participe la diverse show-uri, așa cum a fost Asia Express.

Fosta jurată de la MasterChef România are cu un bărbat care locuiește în Italia. Aceasta a recunoscut că distanța a fost un obstacol pentru amândoi.

„Da, am un iubit de 5 ani, ne înțelegem bine. El locuiește în Italia, eu aici, dar încet, încet așezăm lucrurile, a fost mai dificil la început cu distanța aceasta.”, a adăugat Chef Patrizia.

Ce spune Patrizia Paglieri despre matinalul de la Kanal D

Din martie, Patrizia Paglieri face parte din echipa matinalului de la Kanal D. Are de spus numai cuvinte de laudă la adresa colegilor din platou, pe care îi vede zilnic, de luni până vineri.

„Avem o chimie extraordinară între noi, stăm împreună cinci zile pe săptămână, nu doar cele 2 ore cât suntem în emisie, ci mai stăm și în ședința de redacție.

Începem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine, ne simțim foarte bine împreună. Totul decurge natural în emisiune, se simte asta și dincolo de micul ecran.”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Vedeta de la matinalul Dimineața cu noi a spus că nu mai are restaurant, însă are proiecte cu restaurant în mall-uri, dar și o școală de bucătărie. În plus, gătește în fiecare dimineață la Kanal D, acolo unde pregătește cele mai bune rețete culinare.