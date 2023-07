Piedone, scandal total în timpul unui control. A demis-o pe loc pe șefa unui centru pentru minori. De ce a făcut asta şi ce a zis prefectul Capitalei

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a vizitat un centru de minori, Cireșarii II, care efectuează primiri în regim de urgență. La acest centru, care se află în subordinea primăriei, Piedone a găsit o minoră în vârstă de 15 ani care era însărcinată. Tot în sectorul 5, a fost găsit încă „un cămin al groazei”.

„Tu, șef al centrului acesta…”

a decis să-l demită pe directorul centrului, declarând că „este furios pe funcționarii care nu-și fac treaba”. „La Centrul de primire în regim de urgență Cireșarii II, unde noi primăria, ne angajăm să îngrijim, să protejăm, să educăm minori care au mare nevoie de noi, am găsit o copilă de 15 ani însărcinată”, a declarat Piedone pe pagina sa .

„Consider că această fetiță care va deveni mamă în curând… trebuia protejată, educată! CONSIDER că minora însărcinată trebuia să fie deja transferată într-un CENTRU MATERNAL. Tu, șef al centrului acesta, de ce ții copila însărcinată sub același acoperiș cu minori de câțiva ani? Ca exemplu de normalitate? Vrei sa le arați că este bine să naști un copil la 15 ani???

GREȘIT, în opinia mea! Din această cauză, AM DEMIS, pe loc, șeful acestui centru pentru minori! Și voi continua verificările în toate locațiile aflate în subordinea DGASPC Sector 5.

Este drept că legea în vigoare nu prea protejează copiii din centrele statului. Le permite să plece când vor, le permite să revină când vor… Neînsoțiți, nesupravegheați! Și nu este bine, nu este corect! Pentru că dacă pățesc ceva, dacă fac vreo prostie mare în afara centrului… legea dă vina pe NOI, PRIMĂRIA”.

Un nou „cămin al groazei”, descoperit în Sectorul 5

Pe de altă parte, un nou „ ”, fără licență, a fost vizitat de Cristian Popescu Piedone, în Sectorul 5, edilul fiind însoțit de prefectul Bucureștiului, Diana Artene. Controlul a scos la iveală multe nereguli: mizerie, alimente ținute în condiții improprii și lipsa documentelor privind numărul bătrânilor internați și a avizelor necesare funcționării.

Bătrânii din cămin au fost examinați și evaluați de echipaje medicale care au sosit la fața locului. Unii vor fi transferați în alte centre iar alții internați la spitalul Colțea și Sfântul Luca, potrivit .

„Mâncarea era pusă pe jos”

„Nu am observat niciun fel de traume, mă refer la lovituri, dar rămâne de văzut. Îi vom duce la Spitalul Colțea pe 15 dintre ei”, a declarat prefectul Diana Artene. „Ceilalți, cei care sunt pe picioarele lor, și care pot să fie duși într-o unitate de îngrijire îi vom duce, deocamdată, la Sfântul Luca.

Au fost și câțiva aparținători care au venit și au luat bătrânii acasă. Nu puteți să vă dați seama cum miroase acolo. Am găsit doar două persoane care au grijă de 24 de bătrâni. Nu au carte de muncă. Una dintre dumnealor ne-a spus că este asistent medical, dar a recunoscut că nu are atestat. Mâncarea a fost adusă și a fost pusă pe jos”, a mai precizat ea

„Nici într-un WC public nu miroase așa”

„Din păcate sus nu se poate respira. Nu are licență. Nici într-un WC public nu miroase așa. Nu ne iese matematica, hârtii nu sunt, acte nu sunt. Ei spun că sunt 24, noi am găsit mai puțini”, a declarat Piedone, potrivit sursei citate.

„M-a dezgustat și peisajul întâlnit într-un centru particular de îngrijire persoane vârstnice, de pe Pieptănari!. L-am vizitat datorită unui cetățean care mi-a reclamat că administrația respectivului centru are prea puțin personal în raport cu numarul mare de bunici pe care-i are în grijă. Și… bine am făcut!

Reclamația… s-a dovedit corectă! Am constatat că personalul era, într-adevăr, insuficient! Vreo 7-8 angajați, cu tot cu bucătar, pentru… 53 de bunici. În plus, am aflat că doar DOI angajați supraveghează bunicii pe timpul nopții.

Mi s-a transmis că personalul este ajutat de voluntari! Asta este bine, tot respectul meu pentru cetățenii care fac voluntariat! Dar… voluntarii ajung când au timp și… nu stau noaptea, din cât ma pricep! Nu mi-a plăcut nici mirosul de urină care persistă în incintă!

Nu mi-a plăcut nici aglomerația de bagaje și alte produse din unele camere! N-am dreptul să iau nicio măsura! Am însă dreptul să constat și să sesizez instituțiile abilitate! Am sesizat Prefectura Capitalei!”, a postat primarul PUSL pe contul Facebook.