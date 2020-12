Predicții Voropchievici pentru 2021. An nou plin de surprize pe toate planurile

Predicții Voropchievici pentru 2021. Cunoscutul numerolog a mărturisit sâmbătă, la interviurile Spectacola de weekend, ce ne așteaptă pentru anul 2021, din punct de vedere numerologic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Renumitul numerolog a declarat că ne așteaptă multe provocări în anul ce urmează și ne recomandă să ne pregătim pentru noile oportunități și să intrăm cu optimism în noul an.

Mihai Voropchievici a mai spus că anul 2021 va fi foarte diferit față de anul care se încheie, iar nativii vor avea surprize de proporții pe majoritatea planurilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Predicții Mihai Voropchievici pentru anul 2021

Mihai Voropchievici declară în noul an, care este anul universal 5, că toată lumea va trebui să învețe să facă lucruri noi, poate chiar să își schimbe meseria sau să se apuce de noi hobby-uri. Primele două luni ale anului reprezintă o perioadă de adaptare, fiind un an foarte alert, cu multe oportunități de neratat.

Se anunță un an marcat de dezvoltarea afacerilor, transporturilor, care au stagnat în anul 2020 din cauza pandemiei. Este un an ideal pentru marile călătorii, este anul expansiunii, în care omul explorează, descoperă, spre deosebire de anul 2020, care este anul limitării omului.

ADVERTISEMENT

În plus, în anul 2021 se cere echilibru și sinceritate din partea conducerii și este anul sfârșitului neplăcerilor de ordin fizic. Numerologul mai afirmă că anul următor nu permite îngrădire, oamenii fiind liber, nepermițând contrângerea.

Oamenii tind spre schimbare și își doresc chiar să experimenteze din punct de vedere profesional, chiar să învețe limbi străine. Învățăm să ne detașăm de răutățile din jur.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cifra destinului se calculează în funcție de data de naștere. Anul personal este calculează la fel, doar ca se ia în cosiderare anul în care ne aflăm, respectiv 2021. Pentru a afla anul personal pentru 2021 se aduna datele din data de naștere dar cu anul 2021. Exemplu 25 05 2021, rezultă An personal 8. Adica 2+5+0+5+2+0+2+1= 8. Se aduna cele două cifrele până când râmâne una singură.

Anul personal 1

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este un an de acțiune, de invidualism, de independență și de multă muncă. Vei face așa cum îți dorești tu și nu vrei să ai parte de sfaturile altora, pentru că preferi să îți urmezi propriul instinct.

Anul personal 2

ADVERTISEMENT

Este un an de colaborare, de empatie, nu poți face multe singur. Este un an de căsătorie, dar și de atenționare financiară. Nu te lua după sfatul rudelor apropiate sau prieteni pentru că te pot întoarce de la drumul tău. Nu lua bani cu împrumut și nu da, la rândul tău, bani altora. Este un an pentru echilibru.

Anul personal 3

ADVERTISEMENT

Este un an de fericire, de expansiune. Banii zboară, iar tentațiile sunt peste tot. Se dorește distracție, călătorii, concedii și multe ieșiri cu prietenii. Este un an în care îți îndeplinești plăcerile.

Anul personal 4

Este un an de restricții, de responsabilități, cu multe răspunderi, cu multă muncă, dar și cu bani puțini. Este un an în care se pot rupe legături mai vechi, dar se pot forma relații importante.

Anul personal 5

Este un an de expansiune, în care există multe oportunități, pe majoritatea planurilor. Atenție, este un an plin de accidente, probleme hepatice, din cauza suprasolicitării.

Anul personal 6

Este anul perfect pentru uniune, pentru familie, pentru expansiune. Se dorește tot ce este benefic pentru tine, pentru familie și se anunță schimbări majore, însă, atenție la sănătate.

Anul personal 7

Se anunță oportunități extraordinare, un noroc neașteptat. Este un an pentru analiză, pentru introspecție personală și de bilanț intim. Este un an în care trebuie să te liniștești și să termini ce ți-ai propus în trecut. Ai șanse de un câștig nemuncit.

Anul personal 8

Este anul de glorie, de culegerea roadelor, precum bani, mărire și poziție socială. 2021 este un an de bilanț financiar și de mult noroc în plan financiar. Cu toate acestea, își neglijează sănătatea și trebuie să se controleze periodic pentru a se asigura că sunt în afara oricărui pericol.

Anul personal 9

În anul personal 9 nu se începe nimic nou pentru că este sortit eșecului. Singura schimbare permisivă este în cadrul aceluiași domeniu, pentru a avea continuitate.