Prefectul de Galați, Claudiu Sorin Gavril, a demisionat și candidează la Primăria din Tecuci pe lista PSD

Claudiu Sorin Gavril, prefectul județului Galați, a anunțat, marți, că a decis să demisioneze din funcție pentru a candida la Primăria municipiului Tecuci, din partea PSD. Demisia lui Gavril intervine chiar de Ziua Instituției Prefectului, când liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, le-a cerut prefecților să „fie atenți și receptivi” la problemele oamenilor.

De la Prefectură, la Primărie

Prefectul județului Galați, Claudiu Sorin Gavril, a anunțat, marți, că demisionează din funcție. Claudiu Sorin Gavril va candida la Primăria din Tecuci, la alegerile locale, din partea PSD.

ADVERTISEMENT

„Astăzi, 2 aprilie 2024, domnul Claudiu – Sorin Gavril și-a dat demisia din funcția de prefect al județului Galați, urmând să își încheie activitatea după ce Guvernul României va emite hotărârea privind încetarea mandatului”, potrivit unui comunicat al Prefecturii Galați.

Claudiu Sorin Gavril spune că a decis să-și depună demisia pentru a urma candidatura la Primăria Tecuci, de aceea consideră că nu poate fi și organizator al procesului electoral, și candidat.

ADVERTISEMENT

„Astăzi am decis să îmi dau demisia din funcția de prefect al județului Galați pentru a-mi putea dedica toată energia și experiența candidaturii mele la funcția de primar al municipiului Tecuci. Consider că este normal și corect să nu dețin simultan poziția de organizator al alegerilor și de candidat într-o competiție electorală, așa că am ales să-mi depun mandatul de prefect înainte de termenul impus de lege, se arată într-un mesaj al lui Gavril postat pe contul Facebook.

Marcel Ciolacu: Prefecții să fie atenți și receptivi la problemele oamenilor

Marți, cu ocazia Zilei Prefectului, premierul le-a cerut prefecților să fie „atenți și receptivi” la problemele cetățenilor. „Le amintesc însă că de la București sau din orice județ al țării, guvernăm pentru cetățeni, trebuie să fim atenți și receptivi la problemele lor, premanent deschiși să găsim soluții”, se arată într-unn mesaj al lui Ciolacu pe pagina a Guvernului.

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu a declarat că Instituția Prefectului are un rol esențial în bunul mers al comunităților pe plan local și că cei care lucrează aici se află „în prima linie și lucrează în strânsă legătură cu Guvernul”.

„În legătură permanentă cu oamenii și comunitățile locale, Instituția Prefectului are un rol esențial pentru bunul mers al lucrurilor în plan local. Fie că avem de gestionat situații de urgență, de pus în aplicare programe școlare, de asistență socială (…) ori de pregătit scrutinuri electorale, prefecții, subprefecții și funcționarii ce lucrează în această instituție sunt în prima linie și lucrează în strânsă legătură cu Guvernul, a transmis Ciolacu, care le-a cerut prefecților și personalului din prefecturi „să-și mențină ușa și ochii deschiși către oameni”.