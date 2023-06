Presa din Italia deplânge finala pierdută de Inter cu Manchester City în Champions League: „Lacrimi amare”. Englezii exultă: „Făuritori de istorie”

Manchester City după golul marcat de Rodri. „Nerazzurrii” au avut mari ocazii de a marca în finalul partidei, însă gruparea de pe Etihad Stadium și-a trecut în palmares primul trofeu în cea mai titrată competiție din Europa.

Presa din Italia deplânge finala pierdută de Inter cu Manchester City în Champions League: „Lacrimi amare”

Inter a ratat șansa de a-și trece în cont al patrulea trofeu Cupa Campionilor/ Champions League din istorie. Echipa antrenată de Simone Inzaghi s-a văzut învinsă după golul marcat în minutul 68 de Rodri. În finalul jocului, italienii au fost aproape să restabilească egalitatea, însă tabela rămas intactă.

„Inter, inima nu este suficientă: Rodri livrează Liga Campionilor lui City”, au titrat jurnaliștii de la Tuttosport. „Inter, ce păcat! Joacă de la egal la egal cu City, dar Liga Campionilor îi aparține lui Guardiola”, a notat Gazzetta dello Sport.

„Inter, lacrimi amare la Istanbul: City câștigă Liga Campionilor”, au scris jurnaliștii italieni de la Corriere dello Sport. Italienii au dominat a doua repriză, însă fără efect pe tabelă. Inter a trimis nu mai puțin de 11 șuturi spre poarta lui Ederson, dintre care patru pe poartă, dar trofeul a mers la Manchester City.

Presa din Anglia exultă după ce Manchester City a câștigat Champions League: „Făuritori de istorie”

Manchester City a devenit . În sezonul 2022/2023, gruparea lui Pep Guardiola a cucerit Premier League, Cupa Angliei și Champions League. Manchester United a fost prima echipă britanică ce a reușit această performanță în sezonul 1998-1999.

Presa din Anglia a reacționat pe măsură după primul trofeu Champions League cucerit de „cetățeni”. „City este încoronată campioană a Europei și completează o triplă istorică la Istanbul”, a titrat Daily Mail.

„Făuritori de istorie! Manchester City a câștigat tripla istorică”, au scris jurnaliștii de la The Sun. Rodri, autorul singurului gol al finalei de la Istanbul, a recunoscut jocul slab al lui Manchester City, însă a admirat forța de luptă a echipei.

Rodri, prima reacție după ce a câștigat finala Champions League cu Manchester City

Rodri a fost desemnat omul meciului de către UEFA după golul marcat în minutul 68. După un șut al lui Bernardo Silva, mingea a ajung la mijlocașul spaniol care a trimis fără șansă pentru portarul Andre Onana. Rodri le-a dedicat trofeul Champions League foștilor mari jucători de pe Etihad.

„Emoționant. Un vis devenit realitate. Toți fanii de aici au așteptat asta atâția ani. Meritau și merităm. Am fost atât de aproape în ultimii ai, iar acum vreau să le mulțumesc tuturor. Nu a fost simplu, am întâlnit o echipă foarte bună, care s-a apărat și a făcut faza de contraatac foarte bine. Am dat totul! Eu nu am făcut o primă repriză bună, am avut un joc de rahat.

Așa sunt finalele, nu te poți aștepta să joci la fel de bine ca de obicei. În finale sunt emoții, este tensiune. Am luptat ca niște animale. Ne dorim mai mult, avem și mai multă ambiție acum. Un astfel de moment este irepetabil. Le dedicăm trofeul celor care au făcut mare acest club, cum ar fi Sergio Aguero sau David Silva”, a declarat Rodri.