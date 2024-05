Xavi Pasqual, primele declarații după calificarea istorică a lui Dinamo în Final Four-ul European League! „Obiectivul este finala”

Dinamo București s-a calificat în Final Four-ul European League după victoria entuziasmată cu 38-34 împotriva danezilor de la Skjern. În meciul tur de la București, scorul a fost 28-27 în favoarea ”dulăilor”.

Dinamo, meci perfect în Danemarca!

. Scorul la pauză a fost 20-12 în favoarea lui Dinamo. În partea secundă, echipa lui Xavi Pasqual a rezistat bine și a reușit calificarea în Final Four-ul European League.

Pe lângă Dinamo, s-au mai calificat Flensburg-Handewitt, Füchse Berlin și Rhein Neckar. Toate cele 3 echipe evoluează în campionatul german, iar finala se va desfășura chiar în Hamburg.

Xavi Pasqual a fixat obiectivul echipei

, a vorbit la revenirea în țară despre performanța impresionantă a echipei sale. Fostul tehnician de la Barcelona a fixat un nou obiectiv: finala. Acesta este sigur că elevii săi își pot îmbunătăți jocul. Finala European League va avea loc în perioada 25 și 26 mai.

„Eu cred că nu este nivelul maxim al lui Dinamo, avem nevoie să jucăm la fel și în repriza a doua, dar este foarte complicat, pentru că nu toți jucătorii sunt 100%. Avem jucători accidentați, am făcut un efort mare ieri, trebuie să-i recuperăm pentru acest Final Four.

Sunt trei echipe care pot evolua în Liga Campionilor, pentru noi este o experiență mare și vom pregăti bine meciurile și vom vedea ce se întâmplă. În acest moment eu nu m-am gândit la ce șanse avem, ne jucăm șansa, vom încerca să câștigăm primul meci și după vom vedea, cel mai important este că avem timp să recuperăm jucătorii.

Este fantastic, obiectivul este măreț, am stabilit de când am început sezonul că se poate ajunge la Final Four, este incredibil, pentru noi este un sezon foarte important. Un meci precum acesta nu are nevoie de motivație, cred că echipa știe bine că acasă n-am făcut un meci bun, dar am jucat incredibil acum.

Eu sunt foarte exigent, asta este realitatea, am atins un obiectiv mare, ok, dar acum obiectivul este schimbat. Pentru noi acum obiectivul în Final Four este finala, după să încercăm să o câștigăm.

Toată lumea vorbea la începutul sezonului că putem câștiga această competiție, este dificil pentru că avem echipe puternice rămase în competiție, dar mergem acolo și vedem”, a explicat Xavi Pasqual, antrenorul lui Dinamo.

Dinamo, aproape de un nou titlu în România

Dinamo domină cu autoritate și campionatul intern. ”Dulăii” sunt pe primul loc cu 70 de puncte după primele 24 de etape. Pe locul 2 este CSM Constanța cu 61 de puncte. Podiumul este completat de Minaur Baia Mare, cu 54.