Prima mașină de spălat românească a fost inventată acum 100 de ani. Unde se află acum obiectul prețios

Considerată o capodoperă a tehnicii populare, mașina de spălat românească e piesă de rezistență la Expoziția de Istorie și Etnografie Locală Brad. Cel care a realizat mașina de spălat e țăranul Ioan Stoica din satul Ormindea, cândva la finele secolului al XIX-lea.

Prima mașină de spălat românească de acum 100 de ani

Conform Newsweek.ro, mașina de spălat e confecționată din doage de lemn fixate cu ajutorul a trei cercuri metalice. ”În centrul capacului, întărit în zona mediană cu o bandă metalică, este montat un ax metalic acționat de un mecanism format din două roți dințate, din metal.

așezată în plan paralel cu capacul mașinii, la o distanță de 8 centimetri față de acesta. Acționată manual această tijă, printr-o mișcare semicirculară stânga – dreapta, ea pune în mișcare mecanismul format din cele două roți dințate, care la rândul lor, rotesc axul central. Acest ax prinde în interiorul mașinii, exact la mijloc, cele două lațuri din lemn așezate în cruce, în plan paralel cu capacul mașinii”, a explicat muzeograful etnolog Monica Dușan.

Deși cu 100 de ani în urmă, mașinăria inedită putea să ușureze viața oamenilor de la țară, în special în familiile numeroase cu multe haine de spălat. ” , câte o bucată de lemn de formă cilindrică de aproximativ 30 cm. Cele patru brațe verticale de lemn aveau menirea de a roti stânga-dreapta hainele puse, la spălat, în interiorul mașinii.

În interior, pereții mașinii au caneluri, pentru ca prin frecare, suprafața lor neregulată să asigure curățarea hainelor. Atunci când era utilizată mașina, peste haine se turna apă înfierbântată în prealabil”, a concluzionat Monica Dușan.

Ioan Stoica s-a născut în 1860 și a murit în 1923, sau 1861 și 1921 după alții, fiind considerat unul dintre ”inventatorii uitați” ai României. Legenda spune că însuși Aurel Vlaicu s-a documentat și inspirat din munca lui Ioan Stoica.

Despre Ioan Stoica sau Ion Stoica se spune că a construit inclusiv un elicopter în miniatură și a reușit să zboare cu un planor din șura gospodăriei sale. Interesant nu și-a făcut niciodată loc în cărțile de istorie, doar în cele de specialitate.

”Provenea, se pare, dintr-o familie înstărită, din moment ce părinţii au reuşit să-l trimită la şcoală, la Brad. După terminarea gimnaziului a plecat la Sibiu, ca ucenic într-un atelier de fotografie. L-a pasionat şi pictura. Avea şi talent la aşa ceva”, stă scris despre Stoica.

Despre elicopterul construit la finele anilor 1890, sătenii vorbeau drept ”Drăcia lui Stoica”. Poștașul Lucreția Benea spune că Stoica a avut șansa să își schimbe cetățenia pentru a se bucura de faima invențiilor sale, însă a refuzat. “De la unul, de la altul, tăt am auzit poveşti. Să spune că Stoica era la ceva şcoală la Viena şi s-o dus cu proiectul elicopterului ăla să-i deie bani să-l facă, da’ ăia i-or zâs că îi dau bani numa dacă el să dă austriac sau ungur. N-o vrut. O zâs că mai bine moare ţăran în Ormindea. Dup-aia o mai făcut un avion cu care o zburat de pe un deal”, a povestit femeia, conform Evenimentul Zilei.