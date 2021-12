Program TV joi, 23 decembrie. Ce transmisiuni sportive, filme şi emisiuni de divertisment puteţi viziona. E finala ediţiei a 10-a la X Factor!

Sportul din programul TV al zilei de joi, 23 decembrie, este efectiv salvat de la dispariţie datorită celor două meciuri de fotbal pe care le vor transmite în exclusivitate cei de la Look TV din campionatele Turciei şi respectiv al Olandei. În afară de fotbal nu mai există live nici o altă disciplină sportivă pe Digi Sport, Telekom Sport sau programele Look TV.

Un meci din Turcia şi altul din Olanda în programul TV joi, 23 decembrie

În campionatul Turciei au loc două partide. Prima opune pe Malatyaspor ca gazdă celor de la Kayserispor, adică o înfruntare între actuala echipă şi una dintre fostele formaţii ale antrenorului român Marius Şumudică. Acest joc însă nu este televizat. De la ora 19:00 se joacă Beşiktaş – Goztepe Izmir, pe care o puteţi urmări pe Look Sport 1.

Şi în Olanda au loc tot două partide. Cea de la ora 22:00, Sparta Roterdam – Waalwijk e un meci între echipe de pluton dar de la ora 19:45 pe Look Plus se dispută PSV Eindhoven – Go Ahead Eagles, electroniştii fiind echipa care conduce campionatul, la mare luptă cu Ajax.

ora 19:00 Fotbal Superliga Turciei: Beşiktaş – Goztepe: Look Sport 1

Fotbal Superliga Turciei: Beşiktaş – Goztepe: ora 19:45 Fotbal Eredivisie: PSV Eindhoven – Go Ahead Eagles: Look Plus

Încep deja filmele de Crăciun în programul TV joi, 23 decembrie

Nu avem multe filme expuse pe tarabele televiziunilor pentru ziua de joi, 23 decembrie, dar cele pe care le avem deja au menirea de a ne introduce în atmosfera inegalabilă a Crăciunului. Astfel la Antena 1 de la ora 14:00 avem Crăciunul de acasă, iar seara, pentru copii Regatul de gheaţă.

Şi Naţional TV vine ca ofertă tot cu un film dedicat Crăciunului. De la ora 21:00 putem viziona Un înger de Crăciun. Un film care cu siguranţă va fi foarte bine primit şi de copii şi de adulţi este difuzat de PRO Cinema de la ora 20:30. Este vorba de simpaticul personaj Marry Poppins în comedia Marry Poppins revine.

ora 14:00 Crăciunul de acasă: Antena 1

Crăciunul de acasă: ora 20:00 Prizoniera destinului – serial: Kanal D

Prizoniera destinului – serial: ora 20:00 Ray: HBO

Ray: ora 20:30 Profu de spionaj: PRO TV

Profu de spionaj: ora 20:30 Marry Poppins revine: PRO Cinema

Marry Poppins revine: ora 21:00 Un înger de Crăciun: Naţional TV

Un înger de Crăciun: ora 21:10 O altă şansă: TVR 2

O altă şansă: ora 22:15 Maleficient. Sirena Răului: PRO TV

Cine câştigă ediţia a zecea de la X Factor în programul TV joi, 23 decembrie

Finala ediţiei a zecea a X Factor, cel mai tare show al Antenei 1, ar fi trebuit să aibă loc, în mod tradiţional, vineri, 24 decembrie, adică în seara de Ajun a Crăciunului. Însă anul acesta s-a modificat momentul marii finale pentru joi, 23 decembrie, când cei patru antrenori vor avea emoţii pentru finalişti în cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro.

Aceştia sunt Andrei Duţu, mentor Ştefan Bănică, grupul Jomajii, mentor Delia Matache, Bryana Holingher, mentor Florin Ristei şi Nick Casciero, mentor Loredana Groza. Fiecare dintre ei vor avea de interpretat mai multe melodii şi la final vom cunoaşte numele celui care are X Factor 2021.

