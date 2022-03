Program TV sâmbătă, 19 martie. Ce transmisiuni sportive, filme și emisiuni de divertisment puteți urmări

Sâmbătă, 19 martie, sportul este din nou o piesă de bază în alcătuirea programul TV. Avem mult fotbal din priele noastre două ligi, din Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, de la Mastersul de tenis de 1000 de puncte de la Indian Wells şi multe altfele.

Trei meciuri din Casa Pariurilor Liga 1 în programul TV sâmbătă, 19 martie

În Casa Pariurilor Liga 1 avem două meciuri din zona play-out, Gaz Metan – FC U Crioava 1948 şi Academica Clinceni – Rapid, pe stadionul Dinamo dar şi un meci exrem deimportant ăi de interesant din play-off-ul Ligii a doua, Petrolul – U Cluj. În play-off se joacă seara la malul mării îngheţate Farul – CFR Clij.

Fotbalul european este preyâzent prin trei meciuri din Serie A: Napoli – Udinese, Inter – Fiorentina şi Cagliari – Milan. Şi la La Liga are patru oferte: Alaves – Granada, Elche – Valencia, Osasuna – Levante şi Rayo Vallecano – Atletico Madrid. Din Bundesliga avem Bayern Munchen – Union Berlin şi din Ligue 1 Nantes – Lille.

ora 12:30 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: Gaz Metan – FC U Craiova 1948: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: Gaz Metan – FC U Craiova 1948: ora 14:30 Fotbal Premier League: Aston Villa – Arsenal: Eurosport 1

Fotbal Premier League: Aston Villa – Arsenal: ora 14:30 Fotbal Bundesliga 2: Schalke 04 – Hannover: Digi Sport 4

Fotbal Bundesliga 2: Schalke 04 – Hannover: ora 15:00 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: Academica Clinceni – Rapid: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: Academica Clinceni – Rapid: ora 15:00 Fotbal La Liga: Alaves – Granada: Digi Sport 3, Look Plus

Fotbal La Liga: Alaves – Granada: ora 16:00 Fotbal Serie A: Napoli – Udinese: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 3

Fotbal Serie A: Napoli – Udinese: ora 17:00 Formula 1 MP al Indoneziei: Digi Sport 4

Formula 1 MP al Indoneziei: ora 17:15 Fotbal La Liga: Elche – Valencia: Digi Sport 3, Look Sport

Fotbal La Liga: Elche – Valencia: ora 17:30 Fotbal Liga 2 play-off: Petrolul – U Cluj: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Fotbal Liga 2 play-off: Petrolul – U Cluj: ora 19:00 Fotbal Serie A: Inter – Fiorentina: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 3

Fotbal Serie A: Inter – Fiorentina: ora 19:30 Fotbal Bundesliga: Bayern Munchen – Union Berlin: Digi Sport 3, Look Sport 1

Fotbal Bundesliga: Bayern Munchen – Union Berlin: ora 19:30 Fotbal La Liga: Osasuna – Levante: Look Sport 2, Telekom Sport 3

Fotbal La Liga: Osasuna – Levante: ora 20:00 Tenis feminin WTA Indian Wells final: Digi Sport 4

Tenis feminin WTA Indian Wells final: ora 20:30 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-off: Farul – CFR Cluj: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-off: Farul – CFR Cluj: ora 21:45 Fotbal Serie A: Cagliari – Milan: Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport 1

Fotbal Serie A: Cagliari – Milan: ora 22:00 Fotbal La Liga: Rayo Vallecano – Atletico Madrid: Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look

Fotbal La Liga: Rayo Vallecano – Atletico Madrid: ora 22:00 Fotbal Ligue 1: Nantes – Lille: Digi Sport 4, Look Sport 3

Jandarmul se însoară, comedie cu Louis de Funes, în programul TV sâmbătă. 19 martie

Sâmbătă, 19 martie, avem o avalanşă de filme în programul TV şi un singur show important, Dancing on the ice la Antena 1. PRO TV domină tpoul filmelor, cu patru producţii, începând de la ora 11:00 cu Ace Ventura, un nebun în Africa. Antena 1 are un clasic polişist al genului după show, Crima din Orient Express.

Sunt şi filme româneşti: Sosesc păsrile călătoare la TVR 1 şi Colierul de turcoaze la Naţional TV. Noi alegem la Kanal D o excelentă comedie cu regretatul Louis de Funes în al treilea film din seria Jandarmul. Jandarmul se însoară este denumirea acestei pelicule. Umorul inegalabil al lui Louis De Funes e de-a dreptul irezistibil.

