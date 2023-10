„Putem să batem FCSB! E cea mai bună echipă”. Mesaj războinic înainte de Petrolul – FCSB

Cu acest prilej, fundașul de 23 de ani a intrat în direct la Fanatik SuperLiga și a stat de vorbă cu Vivi Răchită și cu moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici. Pentru Petrolul urmează un meci foarte greu, contra liderului FCSB, însă partida se va disputa în vulcanul de la Ploiești, unde puține echipe pot câștiga.

Marian Huja: „Putem să batem FCSB! E cea mai bună echipă”

În aceste condiții, întrebarea de pe buzele tuturor e una legitimă: poate Petrolul să învingă pe FCSB, sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 20:30? ”Urmează meciul cu FCSB, cum vezi, liderul campionatului?”, s-a întrebat și Horia Ivanovici, realizatorul emisiunii Fanatik SuperLiga. Cu mult bun simț, Huja s-a ferit să declare arogant că FCSB e victimă sigură, însă a lăsat să se înțeleagă că Petrolul se va bate până în ultima secundă pentru a câștiga acest meci.

”E un meci greu, e cea mai tare echipă din România, ofensiv. Trebuie să muncim mult, să stăm uniți și să fim pregătiți mental. Sunt pe primul loc, joacă bine, au multe ocazii de gol. Trebuie să-i blocăm cât mai mult. La asta mă aștept (n.r. la un stadion arhiplin), normal că vreau să zic că da. Toată lumea când merge la meci vor să bată.

Putem, suntem bine, suntem unul pentru altul, avem încredere în noi, am jucat fotbal, am avut un plan, am mers până la capăt. Vrem să arătăm că putem să jucăm fotbal, nu mereu antifotbal, dar cel mai important e să câștigi, nu să joci frumos”, a explicat Huja. De aceeași părere a fost și Vivi Răchită, susținător al Petrolului, aflat la rândul său în studioul emisiunii Fanatik SuperLiga.

Gigi Becali, bucuros de victoria Petrolului la Craiova

Până la meciul dintre Petrolul și FCSB, Gigi Becali a savurat victoria ”lupilor” din Oltenia, scor 3-1. Mai mult, patronul celor de la FCSB a mărturisit că nici măcar nu s-a uitat la meci, pentru că venise obosit de la mânăstire. Totuși, era sigur de victorie pentru că MM Stoica a dat dovadă că are abilități de ”Nostradamus”.

Acesta i-a transmis lui Gigi Becali că Petrolul va învinge, iar e lista marcatorilor va fi chiar Alexandru Musi, jucător împrumutat de FCSB la Petrolul. MM Stoica a nimerit, așadar, marcatorul și pronosticul, însă nu s-a gândit niciodată că oltenii vor fi învinși cu 1-3. ”Mie îmi place Petrolul. Eu nu prea mă mai uit. Venisem de la mănăstire, eram foarte obosit. I-am zis lui Meme: `Dorm şi când mă scol…`. Şi MM zice: `Dormi, şi când te scoli o să vezi 1-0, gol Musi`.

Eu m-am sculat mai târziu. Când se făcuse 3-1. Se verifica faza de ofsaid. Şi a fost ofsaid. Dup-aia s-a dat golul de 3-1. Nu mă aştepta. Cu toate că mizam pe Petrolul, că e bună, nu mă aşteptam. Nu mă aşteptam la Craiova. Comentăm şi noi ce vrem, dar ce credeam nu. Credeam că va câştiga Craiova meciul. Are valoare, dar nu ştiu ce se întâmplă. E problema lor”, a declarat Gigi Becali,

