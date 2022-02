Reușită medicală la Iași. Medicii au reușit să îndepărteze o tumoră de 7 centimetri de pe măduva spinării

Specialiștii Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași au anunțat o reușită medicală importantă. Mai exact, neurologii au reușit să identifice și să excizeze o tumoră de la nivelul măduvei spinării care apare destul de rar.

Anunțul a fost făcut pe pagina de a instituției și tot acolo sunt oferite informații despre pacientul care a trecut prin această intervenție. Este vorba despre un bărbat de 37 de ani, din județul Galați, tată a patru copii.

Medicii au anunțat că bărbatul a fost diagnosticat cu o tumoră de șapte centimetri care s-a dezvoltat în apropierea măduvei cervicale, aflată în zona gâtului. s-a dezvoltat din celulele învelișului unui nerv din acea zonă a corpului și l-a împiedicat pe bărbat să își miște partea stângă.

“S-a adresat spitalului nostru pentru un deficit motor la membrele superioare și inferioare, ceea ce se numește tetrapareză. În urma investigațiilor s-a decelat un neurinom, o tumoră a nivelul măduvei cervicale dezvoltată din teaca unui nerv”, a explicat mangerul unității medicale, conf. univ. dr. Lucian Eva.

După cum a explicat dr. Lucian Eva tumora s-a dezvoltat, într-o mare proporție, în interiorul canalului în care se află măduva spinării, ceea ce a și cauzat problemele de mișcare cu care se confrunta bărbatul.

“A avut o dezvoltare în bisac, adică o mare parte dezvoltată în canalul medular care comprima măduva, având drept rezultat respectivul deficit motor, iar cealaltă componentă șa nivelul unei formațiuni anatomice numită foramen neural, adică locul pe unde nervul iese din coloană”, a explicat medicul.

Pentru a îndepărta această tumoră, au avut nevoie de patru ore, timp în care au reușit să elimine mare parte din corpul acesteia, mai exact 95%. După intervenție bărbatul are o evoluție bună și ar urma să fie externat în următoarele zile.

Bărbatul de 37 de ani, uimit de munca medicilor

În postarea de pe Facebook, reprezentanții spitalului au inclus și o serie de declarații din partea bărbatului care a trecut prin această intervenție chirurgicală.

“Ce am văzut aici am rămas mirat. Merg acum, am stabilitate. Sunt ca un copil care merg. Nici mie nu-mi venea să cred. Este un om deosebit și nu îmi venea să cred am avut șansa asta sau norocul că am fost pe mâna lui”, a declarat bărbatul despre medicul care s-a ocupat de cazul lui.

Bărbatul a mai explicat că tumora care a fost excizată de medici i-a produs dureri. În plus, amplasarea acesteia l-a făcut să își piardă controlul asupra corpului său și nu i-a permis să se deplaseze.

De asemenea, el a ținut să le mulțumească specialiștilor de la Iași și a ținut să sublinieze că aceștia s-au implicat în cazul său.

“Și într-adevăr aici în spital sunt foarte buni profesioniști. Ce am văzut aici am rămas mirat. Am văzut doctori care se implică foarte mult. Chiar nu credeam. Eu de România fugeam, am stat și mulți ani pe afară. Dar în România, la Iași am văzut doctori care se implică și am văzut implicarea lor zi de zi și asta e foarte frumos”, a mai adăugat bărbatul.