Rezultate Loto joi, 18 aprilie 2024. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc 

Care sunt rezultate Loto de joi, 18 aprilie 2024? Se vor face noi extrageri în câteva ore și vei afla dacă ai bifat lozul câștigător, respectiv marele premiu al Loteriei Române, care îți poate schimba radical viața.

Noi extrageri la Loto

. Rezultatele se pot afla de pe FANATIK, în jurul orei 18:00. S-au pus în joc noi premii mari, care sunt stabilite sub formă de reporturi.

ADVERTISEMENT

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 1, 11 milioane de lei, adică peste 223.800 de euro. La secțiunea Noroc, reportul este de peste 9, 14 milioane de lei, adică mai mult de 1, 83 de milioane de euro.

La categoria I a Joker, este stabilit un report de peste 1, 97 milioane de lei, peste 397.500 de euro. La categoria a II-a, reportul este de peste 243.600 de lei, adică mai mult de 49.000 de lei. La categoria a III-a, s-a pus în joc un report de peste 55.300 de lei, adică peste 11.100 de euro.

ADVERTISEMENT

La Noroc Plus, reportul cumulat trece de 185.800 de lei, adică mai mult de 37.300 de euro. La secțiunea Loto 5/40, categoria I, reportul are o valoare de peste 64.200 de lei, adică mai mult de 12.900 de euro, iar la categoria a II-a se înregistrează un report care depășește 32.100 de lei. La Super Noroc categoria I, reportul are valode de 25.800 de lei.

Numerele extrase la Loto, joi, 18 aprilie 2024

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

În cât timp se poate ridica premiul de la Loto

Acestea au avut o valoare totală de peste 1,34 de milioane de lei. Dacă veți descoperi că sunteți printre victorioși, în termen de trei luni vă puteți deplasa către sediul de unde ați achiziționat și completat biletul, pentru a vă ridica suma câștigată.

ADVERTISEMENT

”Operaţiunile de tragere se efectuează sub supravegherea şi conducerea Comisiei de tragere formată din: reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale pentru Sport, Biroului Român de Metrologie Legală, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai C.N.L.R.

Tragerile se desfasoara in spatii adecvate si sunt televizate. Atributiile comisiei sunt reglementate prin Normele privind organizarea si desfasurarea tragerilor. Inainte de inceperea tragerilor, se efectueaza probele premergatoare : operatiunea de cantarire a bilelor, comisia de tragere verifica integritatea si functionarea urnei, dar si faptul ca in urna nu exista bile (…)

ADVERTISEMENT

La final, procesele verbale ce contin rezultatele oficiale ale tragerii vor fi sigilate intr-un plic de catre presedintele comisiei si se va semna de catre toti membrii prezenti ai comisiei de tragere.” , este scris în regulamentul Loteriei Române.