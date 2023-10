România U19 la turul de calificare pentru Euro 2024. „Tricolorii” debutează azi cu Finlanda

România U19 va evolua în perioada 8-18 octombrie în turul de calificare la Campionatul European U19 care va avea loc anul viitor în Irlanda de Nord. va disputa toate cele trei partide din Grupa a 10-a a calificărilor în Cehia.

România U19 la turul de calificare pentru Euro 2024. „Tricolorii” debutează cu Finlanda

România U19 face parte din Grupa a 10-a a calificărilor, alături de Cehia, Finlanda și San Marino. În primul meci al lunii octombrie, naționala de tineret a României înfruntă echipa similară a Finlandei, miercuri, 11 octombrie, ora 16:00. Partida se vede în format live stream pe FANATIK.RO și video pe FRF TV.

ADVERTISEMENT

Trei zile mai târziu, România U19 dă piept cu reprezentativa similară din San Marino, sâmbătă, 14 octombrie, ora 16:00. Ambele meciuri ale „tricolorilor” vor fi găzduite de Stadionul Bazaly, din Ostrava.

Nu în ultimul rând, România U19 va întâlni Cehia U19 marți, 17 octombrie, ora 16:00, pe Stadionul Stovky, Frydek-Mistek. Echipele clasate pe primele două locuri în fiecare dintre cele 13 grupe se vor califica la Turul de Elită, următoarea etapă înaintea turneului final. La Turul de Elită va ajunge și cel mai bun loc 3.

ADVERTISEMENT

Cum arată lotul României U19 la turul de calificare pentru Euro 2024

În urmă cu 6 zile, selecționerul Adrian Dulcea, , a convocat 21 de jucători. Printre „tricolori” se numără George Gogescu (FCSB), Enes Sali (Farul), Adrian Frânculescu (CSA Steaua) sau Robert Bădescu și Alexandru Stan (Rapid).

Țara noastră va fi gazda Euro U19 2025. România ar fi trebuit să găzduiască Euro U19 din 2021, însă UEFA a decis anularea competiției din cauza pandemiei de coronavirus.

ADVERTISEMENT

Echipa U19 de fotbal a României are două apariții la Euro U19, în 2011 și în 2022. România U19 va fi calificată direct la turneul final din 2025 în calitate de țară gazdă.

Lotul României U19 pentru Euro 2024:

PORTARI: Adrian Frânculescu (CSA Steaua), Matyas Becze (AFK Csikszereda), Vlad Răfăilă (Dunărea Călărași)

FUNDAȘI: Mario Aioanei (Unirea Slobozia), Mario Tudose (Campionii FC Argeș), Roberto Jalade (Sevilla / Spania), Matteo Duțu (Lazio / Italia), Robert Bădescu (FC Rapid 1923), Ionuț Anișorac (Chindia Târgoviște), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)

ADVERTISEMENT

MIJLOCAȘI: Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), Luca Banu (Farul Constanța), Victor Stancovici (Unirea Dej), Andrei Florea (Juventus Torino / Italia), Rareș Pop (UTA Arad), George Gogescu (FCSB), Enes Sali (Farul Constanța), Alexandru Capac (Atalanta / Italia), Mihnea Rădulescu (ACS Petrolul 52)

ATACANȚI: Alexandru Stan (FC Rapid 1923), Iustin Răducan (ACS Petrolul 52).

Roberto Jalade speră să ajungă la echipa mare a Sevillei: „Am șanse”

În vârstă de 18 ani, Roberto Jalade evoluează pe postul de fundaș central la echipa de tineret a Sevillei. Tânărul fotbalist a dezvăluit cum a primit convocarea la România U19 și a povestit despre întâlnirea cu Sergio Ramos.

„E foarte important pentru mine că pot reprezenta România și reprezint familia. Familia mea e în România. Am ieșit de la antrenament și m-a contactat agentul meu care mi-a zis că am fost selecționat pentru lot.

Dacă o să continui la nivelul ăsta pot să am șansa să ajung la prima echipă (n.r. a Sevillei). Deocamdată mă concentrez la echipa mea și vom vedea mai departe.

M-am antrenat cu prima echipă. E o experiență foarte bună să vezi astfel de jucători. Am avut șansa să-l văd pe Ramos și am făcut o poză cu el. Am vorbit puțin cu el. E printre cei mai buni fundași din istorie”, a declarat Roberto Jalade, la .