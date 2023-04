Ronaldo Deaconu, prima reacție după super golul din Korona Kielce – Legnica 1-0: „Am fost din nou decisiv. Tot orașul m-a felicitat!”. Exclusiv

, iar mijlocașul ofensiv e pe val în Polonia, unde a adus o victorie extrem de importantă celor de la Korona Kielce.

Ronaldo Deaconu, euforic după super-golul reușit la Korona Kielce: „Tot orașul m-a felicitat”

Korona Kielce a câștigat cu 1-0 împotriva „lanternei roșii” Legnica, un meci extrem de important pentru polonezi în lupta pentru salvarea de la retrogradare: „Am fost din nou decisiv pentru echipa mea. A fost unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului și Legnica și-a jucat cam ultima șansă să evite retrogradarea.

A fost un meci pe care noi l-am dominat, am început foarte bine în prima repriză și sunt bucuros. Suntem pe drumul cel bun. Toate meciurile de la începutul anului au fost cruciale și mă bucur că am marcat repede.

Tot orașul m-a felicitat! Aici toată lumea trăiește pentru fotbal, chiar dacă echipa de handbal masculin joacă an de an în grupele Champions League. Chiar te simți apreciat, te oprește lumea pe stradă pentru poze, vin cu bannere la tine. Te simți fotbalist și respectat. În Polonia e o altă mentalitate, așa cum era generația mea când eram copii și priveam cu respect jucătorii importanți și de la echipa națională. ”, a declarat Ronaldo Deaconu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ronaldo Deaconu a marcat cu un șut de senzație din afara careului: „Exersez mult astfel de execuții”

Ronaldo Deaconu a descris faza din care a reușit să marcheze spectaculos: „Eram în pressing destul de avansat la ei în ultima treime, am primit mingea, am făcut o preluare bună și am pus mingea jos perfect pentru șut. Am luat cu un șiret interior, iar în ultima secundă am întins laba piciorului și mișcarea asta i-a dat efectul acela spre stânga și a păcălit portarul.

Szybka decyzja o strzale i kielczanie wychodzą ze strefy spadkowej! ⬆ 1:0 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_)

Exersez mult astfel de execuții și am mai reușit astfel de goluri în cariera mea și la Mediaș. Știința de lovire a mingii este una dintre calitățile mele. Lovirea asta și efectul acesta exterior îl exersez mult în ultimul timp”, și-a dezvăluit „Roni” secretul golului marcat de la mai bine de 20 de metri.

Deaconu a explicat de ce nivelul competiției este mult mai ridicat decât în SuperLiga: „Campionatul Poloniei este în anticamera fotbalului din Vest. Infrastructura este foarte bună și vin mulți suporteri, terenuri de antranament, salariile la zi, tot. Fotbalul este foarte fizic, foarte agresiv, se aleargă foarte mult, dar au adus și mulți jucători străini, portughezi, spanioli, care să ridice și nivelul tehnic”.

Ce obiective și-a fixat mijlocașul lui Korona Kielce: „Vreau să joc la o echipă ofensivă”

Ronaldo Deaconu a vorbit și despre planurile sale de viitor și speră ca la finalul acestui sezon să prindă un contract la : „Naționala este visul meu și clar pe viitor îmi doresc să fiu convocat. Este onoarea supremă a unui fotbalist să își reprezinte țara. Dar nu vreau să vorbesc prea mult despre asta și mă concentrez pe ce am eu de făcut. Sunt un suporter înfocat al naționalei și am plecat ca din pușcă în preliminarii. E un cumul de lucruri pozitive.

Eu vreau doar să îmi fac treaba foarte bine aici și să continui să fiu decisiv și vom vedea ce este pe viitor. Sper să reușim să ne salvăm de la retrogradare și din vară voi vedea ce voi face.

Clar vreau să joc la o echipă ofensivă. Mai am contract încă un an, dar sper să merg undeva unde să pot să îmi pun la maxim calitățile în valoare pentru echipă. Sper să fac acest pas”.