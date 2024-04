Roxana Ciuhulescu a dezvăluit cât a costat operația fiicei sale. Cu ce problemă s-a confruntat Ana

Roxana Ciuhulescu a dezvăluit cât a costat operația fiicei sale, Ana, care a avut loc în 2023. Fosta vedetă a show-ului ProMotor, difuzat cândva de PRO TV, a trecut prin momente destul de delicate din cauza problemei cu care a fost diagnosticată adolescenta.

Roxana Ciuhulescu a dezvăluit cât a costat operația fetei sale, Ana

a Roxanei, a aflat că are scolioză toraco-lombară și, oricât de mult și-a dorit mama ei să nu se ajungă la o intervenție chirurgicală, n-a putut evita asta.

Operația la care a fost supusă a durat nouă ore, clipe în care Roxana Ciuhulescu a învățat pe propria ei piele însemnătatea expresiei „Numai mamă să nu fii!”.

Acum, Ana se simte mult mai bine, iar recuperarea a dat roade. Operația n-a fost una deloc ieftină, după cum a dezvăluit Roxana Ciuhulescu, invitată la un eveniment din Capitală.

Adolescenta e mult mai bine, ba chiar s-a reapucat de sport

„Ana face foarte bine. S-a recuperat, este foarte ok. Am trecut greul, hopul cel mai mare. A fost cel mai greu eveniment din viața noastră. A fost o scolioză severă, de 64 de grade, care, din păcate… Oricât de mult m-am încăpățânat, a trebuit să ajungem la chirurgie. Am avut norocul că unul din cei mai buni chirurgi de copii este în România.

A făcut chinetoterapie, s-a reapucat de sport, face înot. A avut undă verde să mergem și la ski, dar parcă nu am avut curajul. Am decis să amânăm pentru sezonul următor.

Noi, la rândul nostru, susținem alții copii care sunt în situația noastră. Le-am răspuns tuturor, i-am sfătuit pe părinți, i-am îndrumat. Am avut parte și de ajutor, căci operația n-a fost deloc ieftină și nu m-am ascuns s-o spun. A fost 21.500 de euro”, a declarat Roxana Ciuhulescu

a mărturisit că nu avea acești bani la îndemână atunci și nici acum nu dispune de o astfel de sumă la discreție.