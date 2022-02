Cu cine a sărbătorit Ruxi victoria de la Bravo, ai stil. Imagini de la petrecerea dată de fashionistă

Ruxi s-a ales cu titlul de cea mai stilată femeie din România și cu premiul de 100.000 de lei de la Bravo, ai stil. Victoria a fost sărbătorită alături de concurentele cu care a închegat relații de amiciție în cadrul competiției de la Kanal D.

Roxana Erdei, cunoscută ca Ruxi Opulenta, a postat pe pagina ei de Instagram câteva filmulețe de la petrecerea pe care a dat-o după triumful de la Bravo, ai stil.

La bairam au participat Ioana Filimon, Amna, Bella Santiago, Raluca Dumitru și Nicoleta Dragne, cele care au susținut-o în marea finală și de care a reușit să se apropie cel mai mult în cele 6 luni de concurs.

Ruxi, petrecere cu fostele concurente de la Bravo, ai stil după victorie

Fetele au dansat pe manele, au socializat și s-au lăsat duse de atmosfera plăcută de la petrecere, toate felicitând-o pe sătmăreancă pentru că a învins-o în marea finală pe Viviana Sposub.

„Ruxi ne face cinste!!!”, strigă Raluca Dumitru într-unul dintre clipurile postate pe de brunetă.

„Deci te apuci de cântat și eu de styiling?”, o întreabă Amna pe Ruxi în spirit de glumă. Câștigătoarea a zis „Da” fără să ezite.

Ruxi are deja planuri serioase cu banii pe care i-a primit de la Kanal D. Într-un interviu recent acordat pentru FANATIK, fashionista a spus că își dorește să scoată o nouă carte pe piață și vrea să intre și în lumea modei.

Câștigătoarea a spus pentru FANATIK ce va face cu marele premiu

a vorbit cu FANATIK cu câteva zile înainte să fie proclamată câștigătoare, spunând că are de gând să lanseze propria sa colecție de haine. Aprecierile de care s-a bucurat creându-și propriile ținute în cele 6 luni au determinat-o să se implice în design.

„Voi folosi o parte să lansez colecția, să public cea de-a doua carte. Am cu siguranță ce să fac cu ei”, a spus Ruxi pentru FANATIK.

„Intenționez să lansez o mini colecție capsulă. Am observat că ținutele în care am combinat piese masculine și feminine au fost foarte apreciate. Vreau să lansez o mini colecție cu piese masculine și feminine. Vor fi piese must have în garderobă”, a adăugat tânăra.

Pe locul doi în marea finală s-a clasat Viviana Sposub. Pe trei a fost Raluca Dumitru, urmată de Bella Santiago și Adina Halas.