S-a aflat unde se ține Eurovision 2022! Italienii nu au ales Roma ca oraș gazdă

Competiția Eurovision 2022 se va desfășura în Italia, ca urmare a victoriei trupei Maneskin în competiția din acest an din Olanda.

EBU a comunicat și datele în care se vor organiza semifinalele și marea finală. În timp ce mulți dintre fanii concursului și-ar fi dorit ca Roma să fie orașul gazdă, se pare că italienii s-au gândit la cu totul alt oraș.

Show-ul va avea loc în Torino, unul din cele mai frumoase orașe din Italia. Prima semifinală, potrivit paginii oficiale a concursului, se va ține pe 10 mai.

Eurovision 2022 se ține în Torino

Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 12 mai. Finala e programată pentru data de 14 mai 2022. Din fiecare semifinală, doar 10 țări se califică în marea finală, alături de cele 5 țări automat clasate.

The big 5, cum li se mai spune, reprezintă țările care cotizează cel mai mult din punct de vedere financiar în organizarea acestui concurs.

Țările care an de an nu trebuie să treacă prin emoțiile semifinalelor sunt Spania, Franța, Italia, Germvnia și Marea Britanie. De asemenea, țara care a câștigat ultima ediție are loc în finală.

În 2022, însă, având în vedere că triumfătoarea din anul precedent a fost exact una din „The big 5”, nu vom avea 6 țări calificate cum s-a întâmplat până acum, cel mai recent exemplu fiind Olanda (a 6-a țară).

Competiția Eurovision a început în anul 1956 și a avut loc în mod neîntrerupt, cu excepția lui 2020, când lumea a fost lovită de pandemia de coronavirus.

Concursul a lansat o serie de nume mari ale muzicii

Concursul a fost anulat, iar în 2021 spectacolul muzical a revenit la viață. Eurovision Song Contest, prescurtat ESC, a lansat de-a lungul deceniilor o serie de artiști. A devenit o adevărată rampă de lansare pentru artiștii local pe plan internațional.

ABBA, Johnny Logan, , Eleni Foureira, France Gall, sau Ruslana sunt câteva dintre numele pe care astăzi le cunoaște toată planeta.

România a contribuit și ea la concursul muzical european. Cei mai performanți artiști de până acum au fost Mihai Trăistariu, Paula Seling și Ovi Jacobsen și Luminița Anghel.

Țara noastră a înregistrat și câteva eșecuri notabile. În ultimele trei ediții, România nu a reușit să se califice în finală. The Humans (2018), Ester Peony (2019) și Roxen (2021) sunt cei care nu au avut norocul de a cânta pe scena finalei.