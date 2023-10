Salariile duble încasate de șefii BNR și ASF, contestate în Parlament. Veniturile lor ar putea scădea cu zeci de mii de lei

Membrii conducerilor Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară au veniturile din două surse distincte, practic două salarii: unul este reprezentat de salariul pentru funcția executivă deținută (guvernator/ viceguvernator, respectiv președinte/ vicepreședinte), iar celălalt de indemnizația primită în calitate de membru al consiliului de administrație al uneia dintre cele două instituții menționate. Un proiect de lege ce va intra în dezbaterea Senatului vizează eliminarea indemnizației de membru al CA.

Șefii BNR ar pierde peste 22.000 de lei pe lună

Consiliile de administrație ale băncii centrale și ASF au în componență două categorii distincte de membri. În primul rând, sunt „membrii executivi”, adică persoanele care dețin principalele funcții de conducere și care gestionează afacerilor curente, cărora li se alătură „membrii neexecutivi”, care primesc doar indemnizația de membru al CA, fără să aibă și salarii.

Un proiect inițiat de către USR vizează tăierea indemnizațiilor pentru membrii executivi întrucât aceștia oricum primesc salarii și nu ar fi corect să fie retribuiți de două ori pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. De altfel, semnatarii susțin că guvernatorul și viceguvernatorii BNR, precum și președintele și vicepreședinții ASF nici măcar nu ar trebui să fie membri în consiliile de administrație, întrucât rolul acestora este tocmai să supravegheze modul în care conducerea executivă își face treaba. Astfel, includerea membrilor „executivi” în CA ar reprezenta un conflict de interese.

„Este greu de acceptat la nivelul opiniei publice că o persoană care exercită o funcție de conducere executivă și care își îndeplinește anumite atribuții legale să facă parte inclusiv din organul care ar trebui să supravegheze și să controleze modul de îndeplinire a prerogativelor acestuia. Situația devine cu atât mai gravă atunci când persoana vizată cumulează două venituri în baza celor două calități, fapt care reprezintă nu numai un nonsens, dar inclusiv o practică care, dacă ar fi întâlnită în orice alt context profesional, ar determina o scădere a încrederii publice și a legitimității respective entități”, se spune în expunerea de motive.

Cu toate acestea, inițiatorii nu merg chiar atât de departe încât să instituie o incompatibilitate între șefii BNR și ASF și calitate de membru al consiliului de administrație, mulțumind-se doar să propune tăierea indemnizațiilor de membru CA. Deși măsura vizează un număr redus de persoane, economiile astfel făcute nu sunt mici.

Economii de 2,5 milioane de lei din numai nouă salarii

are nouă membri, dintre care patru dețin funcții executive. Astfel, guvernatorul Mugur Isărescu are un salariu net de 52.447 lei pe lună, la care se adaugă indemnizația de membru al Consiliului de Administrație, de 22.706 lei. Prim-viceguvernatorul Florin Georgescu are un salariu de 49.406 lei și indemnizație CE a de 22.373 lei, iar cei doi viceguvernatori, Leonardo Badea și Eugen Nicolăescu au salarii de 44.952 lei fiecare, în afară de indemnizația de 22.325 lei. Pentru comparație, președintele României are un salariu de numai 14.602 lei pe lună net, mult sub indemnizația unui membru neexecutiv al CA.

Situația este aceeași și la Autoritatea de Supraveghere Financiară, unde indemnizația netă a unui membru al CA este de 19.665 lei pe lună. Bineînțeles că membrii executivi primesc, pe lângă indemnizație, și un salariu mult mai consistent. Leafa președintelui Nicu Marcu este de 43.178 de lei net pe lună, iar prim-vicepreședintele Elena Dascălu are un salariu de 38.477 lei. Pentru cei trei vicepreședinți, leafa este de 33.774 de lei.

Dacă șefii BNR și ASF își vor pierde indemnizațiile și vor rămâne doar cu salariul, economiile realizate ar fi de circa 208.000 de lei pe lună, adică 2.496.000 lei pe an. Salariile și indemnizațiile enorme pe care conducerile celor două instituții și le-au stabilit singure au reintrat în atenția opiniei publice în acest an, după ce ASF a eșuat în a semnala la timp și a lua măsurile necesare în ce privește starea financiară a companiei de asigurări Euroins. În plin scandal legat de falimentul acestei companii, conducerea ASF și-a majorat salariile. Banca Națională nu s-a confruntat cu probleme similare în sistemul bancar, dar are în comun cu ASF faptul că domină clar ierarhia salariilor de lux din sistemul public, ambele instituții având dreptul de a stabili singure grila de salarizare.

În Parlament se mai află un proiect de lege al USR prin care se propune ca niciun salariu din ASF să nu depășească indemnizația lunară a președintelui României. Din partea puterii, în luna august a venit propunerea a salariilor conducătorilor de instituții din subordinea Parlamentului. „Salariile conducătorilor acestor instituții vor fi limitate la cel mult de șase ori indemnizația brută a unui ministru, iar a celorlalți angajați la maximum 80% din salariul conducătorului instituției”, afirma premierul Marcel Ciolacu. Însă această reglementare nu ar aduce niciun fel de economie la buget, ba mai mult, ar permite noi majorări ale acestor salarii. Dacă președintele ASF ar avea un salariu lunar egal cu șase salarii brute ale unui ministru, asta ar însemna că Nicu Marcu va câștiga 76.658 lei pe lună, cu aproape 14.000 de lei peste nivelul de 62.843 lei, cât are în momentul de față.