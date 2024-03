Sebastian Burduja, încrezător în șansele de a lua PMB: ”Îi bat măr pe cei doi competitori”

Sebastian Burduja este convins că bucureștenii îl vor alege, chiar dacă va candida doar din partea PNL, pentru că nu mai pot suporta situația transportului public, lipsa apei calde și a căldurii.

Sebastian Burduja, încrezător în șansele de a lua PMB

consideră că ar fi nedrept să stea pe margine în timp ce orașul se degradează, iar problema drogurilor se agravează.

”Ar fi nedrept ca să eu să mă uit la mine în oglindă și să-mi spun că stau pe margine privind un oraș care se face praf an după an, complet blocat, cu un fenomen al drogurilor scăpat de sub control.

Nu există părinte cu care am vorbim și care să nu-mi spună că cea mai mare frică sunt drogurile, cu violență cu oameni care sunt bătuți în centrul vechi.

Lucrurile aste nu au voie să se întâmple într-un oraș civilizat. În momentul în care mi-am asumat președinția filialei PNL București, mi-am asumat și această bătălie, dacă se va ajunge acolo sau va fi o variantă mai bună, colegii mei vor lua cea mai bună decizie, sunt convins”, a declarat Sebastian Burduja, în cadrul podcastului Pe Drept Cuvânt, relatează .

”Îi bat măr pe cei doi competitori”

că este optimist că-și va zdrobi adversarii în cursa pentru București pentru că locuitorii își doresc o schimbare, iar cei care au condus Capitala ”nu prea au ce să mai arate”.

”Am spus că îi bat măr pe cei doi principali competitori! Sunt optimist, sunt încrezător în bucureșteni.

Din toate discuțiile și cercetările sociologice care arată clar că două treimi dintre bucureșteni vor o schimbare și avantajul meu este că pot să arăt ce am făcut în fiecare poziție publică în care am fost, rapoarte de activitate publice cu subiect și predicat, am conștiința împăcată că am lăsat ceva în urmă.

Cei care au mai fost primari la București, din păcate nu prea au ce să mai arate, pentru că altfel nu am fi aici cu orașul în haos și atunci în comparația asta cred că ar merita să încercăm și altceva”, a mai declarat șeful PNL București.

Sebastian Burduja a mai declarat că este clar că bucureștenii nu mai au timp de jocuri politice şi nu pot rămâne fără transport public, apă caldă şi căldură.