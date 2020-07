Șeful spitalului Victor Babeș din Timișoara: „Avem și lumânări, îi așteptăm în spitale. Nu mai avem arme. Nu te poți lupta cu prostia, cu ignoranța, cu conspirația”

Șeful spitalului Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea a transmis un mesaj dur pentru toți cei care încă nu cred că noul coronavirus există.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A făcut-o pe fondul unei explozii de cazuri, având în vedere că în ultima perioadă, la spitalele dedicate pacientilor confirmati cu COVID-19 locurile ajung, treptat, sa nu mai fie suficiente.

Doar câteva paturi mai sunt libere în unitatea medicală pe care Oancea o conduce. În același timp, spitalul CFR, unitate suport, incepe sa primeasca tot mai multi pacienti cu forme usoare ale bolii. Culmea, potrivit medicilor, aproximativ 70% dintre cei care au ajuns in ultima vreme in spital sunt cei care cred in teoria conspiratiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Șeful spitalului Victor Babeș din Timișoara, acuze dure

„La Babes mai avem 6 sau 7 locuri libere, dar este o dinamica continua, pentru ca ne ajutam cu colegii de la Spitalul CFR, care preiau cazurile asimptomatice sau usoare.

La noi, Terapia Intensiva este plina, sunt 4 locuri si toate sunt ocupate, sunt pacienti care cred mai mult in teoria conspiratiei decat in tratamentul medicamentos.

ADVERTISEMENT

Avem in Terapie un pacient care a refuzat tratamentul cu Remdesivir, ne-a spus ca nu vrea sa facem experimente pe el.

Din pacate, acum este la Terapie Intensiva si nu putem decat sa ii dam tratament suportiv”, a declarat Cristian Oancea, directorul Spitalului Victor Babes din Timisoara pentru opiniatimisoarei.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, medicii spun că întreg efortul depus până în acest moment este anulat de iresponsabilitatea oamenilor. Situația o să devină critică, atrage atenția medicul.

„Va fi din rau in mai rau. Cam 70% sunt adeptii teoriei conspiratiei. Nu avem cu cine sa luptam. Suntem dezarmati. Toata munca noastra s-a dus pe apa Sambetei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pacientii au refuzat tratamentul sustinand ca nu vor sa facem experimente pe ei. Nu mai avem arme.

Nu te poti lupta cu prostia, cu ignoranta si cu conspiratia, cu indolenta, cu nesimtirea, cu iresponsabilitatea. Nu ai ce sa-i mai faci. Ii asteptam in spitale, unde avem si lumanari. Ei cred ca se fac bine de la natura. Avem pacienti relativ tineri, intre 50 si 70 de ani”, a adaugat Cristian Oancea.

ADVERTISEMENT