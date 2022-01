Simona Halep, criză de nervi în meciul cu Viktorija Golubic! Şi-a aruncat racheta şi a fost avertizată: “Nu mai înţeleg nimic”

, după un meci complicat cu Viktorija Golubic. Românca a avut mari emoţii, mai ales după ce a scăpat jocul din mână, şi a avut o criză de nervi în setul decisiv.

Simona Halep, criză de nervi din cauza jocului. Ce s-a întâmplat în setul decisiv din meciul cu Viktorija Golubic

După ce a câştigat lejer primul set, Simona Halep a început să aibă probleme în actul secund, când a irosit un avantaj de două game-uri. , iar fostul număr 1 mondial a început să se enerveze din cauza jocului prestat.

Simona Halep a pierdut cinci game-uri consecutive pe propriul serviciu, în finalul setului doi şi în decisiv, şi la un moment dat a aruncat cu racheta. Arbitrul meciului a avertizat-o pentru acest gest, însă sportiva de 30 de ani a continuat să-şi verse nervii.

Şi înainte de acest moment, în startul setului decisiv, Simona Halep a strigat pe teren. “Noroc că mai greşeşte ea şi aşa mai câştig şi eu puncte”, a spus românca după un punct obţinut.

După ce a aruncat cu racheta, Simona Halep a continuat să-şi reproşeze jocul modest şi le-a strigat celor din staff: “Ce fac greşit? Nu mai înţeleg nimic”.

Simona Halep îşi pierduse încrederea în ea: “Nu am crezut că pot câştiga acest meci”

Simona Halep şi-a revenit pe finalul setului decisiv şi a făcut break-ul în penultimul game al meciului, după mai multe schimburi echilibrate. Mai mult decât atât, românca a salvat două mingi de break în ultimul game, înainte să servească pentru câştigarea meciului.

La finalul partidei, Simona Halep a recunoscut că a făcut un meci slab şi a susţinut că la un moment dat nu credea că va mai obţine victoria.

“A fost foarte dificil. Nu am crezut că pot câştiga acest meci. Am luptat până la final şi sunt mândră că am câştigat. A jucat uimitor, a luptat până la final, trebuie să-i acordăm credit pentru această prestație. Mă bucur că am fost mai puternică pe final.

Nu am jucat bine azi. Am luptat cu mine. Dacă vrei să câştigi, nu trebuie să renunţi. Azi nu am renunţat, chiar dacă nu am făcut cel mai bun meci al meu.

Nimic nu a funcționat astăzi. Am luptat cu mine însămi, a fost dificil să-mi controlez emoțiile, dar m-a adus în această situație, a pus presiune pe umerii mei și mi-a fost greu să mă descurc”, a explicat Simona Halep.

Greşeli pe bandă rulantă în timpul meciului

Meciul dintre Simona Halep şi Viktorija Golubic a oferit un număr mare de break-uri. Românca a câştigat de 9 ori pe serviciul adversarei, în timp ce elveţianca s-a impus de 7 ori în acest mod.

Simona Halep a comis multe erori, iar în evidenţă iese numărul mare de duble greşeli comise, 11 la număr, motiv pentru care s-a şi enervat în timpul meciului. Cu toate acestea, fostul număr 1 mondial a reuşit să aibă mintea limpede pe final, când a reuşit să facă diferenţa.