Sorin Grindeanu anunță alocarea a 2.7 miliarde de euro pentru clujeni: ”Cel mai mare contract din ultimii 30 de ani”

Grindeanu anunță că această sumă va fi suportată în mică parte din PNRR, fără a specifica de unde vor fi alocați restul banilor.

Lucrările la primele 9 stații ale metroului au termen de finalizare în luna august a anului 2026, lucru luat în derâdere de activiștii din Cluj-Napoca. De altfel, Emil Boc se află în conflict cu acești activiști, care nu cred că acest proiect se va face vreodată ci reprezintă pură campanie electorală.

Sorin Grindeanu anunță o finanțare fabuloasă pentru metroul clujean

USR Cluj e de aceeași părere, prin vocea președintelui Ciprian Rus: ”Nu mai avem încredere în abilităţile actualei administraţii locale să ducă acest proiect la bun sfârşit. Dacă ne aducem aminte, doar anul ăsta, proiectul a avut 3 amânări, o suspendare şi o scumpire”.

Cunoscutul activist civic : ”În studiul de prefezabilitate se indica 26 de luni de proiectare. Deja ai 2 ani numai proiectarea. Cât timp mai rămâne pentru săpat? Practic pentru săpat rămâne timp cât a alocat primăria pentru două poduri, care şi alea se dublează. La aşa ceva nu s-ar băga nici măcar japonezii”.

Am prădat milioane de bani publici pe tot felu’ de studii? Da. Am mâncat rahat și am fost duși de nas ani de zile? Da. OSĂ fie metrou? Sigur! Poate, cândva, peste decenii, un pic acolo, pe fund. Dar lăsați asta. Am scăpat de dezastru? Acum? Am scăpat”, mai transmitea activistul clujean într-un mesaj devenit viral.

Cu toate acestea, Sorin Grindeanu anunță pe Facebook că metroul clujean va primi o finanțare fabuloasă de 13.69 miliarde de lei, dintre care doar 1.48 miliarde via PNRR.

”Cel mai mare contract de finanțare din ultimii 30 de ani a fost semnat astăzi de Ministerul Transporturilor! Banii vor asigura construcția metroului din Cluj-Napoca! Prin acest contract de finanțare se asigură 13,69 miliarde de lei (din care 1,48 miliarde de lei din PNRR) pentru cele două etape necesare construcției Magistralei 1 a metroului clujean.

Fondurile vor fi folosite pentru proiectarea, construcția, echiparea și punerea în funcțiune a liniei de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca (21,03 km), a celor 19 stații și a depoului. În prima etapă vor fi finalizate lucrările pe 9,16 km care includ secțiunea Sfânta Maria – Europa Unită (9 stații) și depoul.

Lucrările din această etapă, finanțată prin PNRR, trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august 2026. În cea de a doua etapă, finanțarea va asigura construcția secțiunilor Țara Moților -Sfânta Maria (7 stații) și Piața Mărăști – Muncii (3 stații) care totalizează 11,87 km”, a scris Grindeanu.