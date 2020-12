Sorin Grindeanu, despre suspendarea lui Klaus Iohannis. Ce au decis cei din PSD

Sorin Grindeanu a vorbit despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis dacă acesta nu va respecta în continuare Constituția.

Prim-vicepreşedintele PSD nu crede că suspendarea ar fi oportună, dată fiind criza prin care trece țara noastră.

Grindeanu îi cere, în schimb, lui Klaus Iohannis să respecte Constituția și să respecte statutul de învingător al celor de la PSD.

Sorin Grindeanu nu vrea să-l suspende pe Klaus Iohannis

„Suspendarea președintelui doar bulversează viața politică. Speranța e ca președintele Klaus Iohannis să nu mai forțeze limitele constituției. Mai degrabă nu l-am suspenda, România e în criză economică. Vrem să rămânem cei raționali.

Dacă PSD va arăta că nu poate să formeze această majoritate. UDMR e extrem de tăcut în negocieri, țin minte declarația lui Klaus Iohannis când UDMR era acuzat că vinde Ardealul.

În lista pe care PNL a transmis-o ca nenegociabil, alegerea primarilor în două tururi. UDMR e susținător al actualului sistem electoral.

România a mai avut o experiență de acest tip, era USD + UDMR + CDR. N-a dus decât la o perioadă de criză. Ce e mai important, ne așteaptă an extrem de dificil.

Nu-i văd la guvernare, supoziții. Astăzi când vorbim, PSD are propunere de premier, PNL merge cu ea pe sub masă, nu știu în ce calitate, USR are propunere Dacian Cioloș, cei de la AUR au propunere. UDMR nu cred că are propunere.

Bătălia unei găști de pierzători. Câștigătorii au fost cei de la PSD. Să revenim la parcursul normal, președintele cheamă la negocieri, fiecare partid spune ce are.

E un an de când domnul Ciucă a ieșit din partea activă a MApN, nu am ce să-i reproșez ca militar”, a declarat Grindeanu la Digi 24.

Declarațiile lui Grindeanu vin pe fondul cererii de suspendare a lui Iohannis din partea AUR. George Simion a anunțat deja că va iniția procedura de suspendare a AUR dacă PSD nu o va face.

„Mă uit așa către PSD și nu înțeleg, o să mai stau o săptămâna-două să înțeleg, de ce nu inițiază suspendarea președintelui. Dacă nu inițiază PSD-ul, o vom iniția noi. Un președinte trebuie să fie un mediator, nu trebuie să fie un competitor electoral. Dacă am fi fost prima sau a două forță politică în România, cu siguranță am fi cerut suspendarea acestui președinte care nu este iubit de poporul român, după cum s-a văzut la vot. Poporul român i-a acordat președintelui Iohannis 25%”, a declarat liderul AUR, George Simion, la Antena 3.