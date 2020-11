Sport la TV. Cine transmite Borussia Dortmund-Bayern Munchen. Programul transmisiunilor sportive de sâmbătă, 7 noiembrie

Sâmbătă, 7 noiembrie avem din nou un foarte bogat program de sport la TV. Avem fotbal din primele noastre două ligi, din campionatele de top din Europa, tenis masculin de la turneul ATP Paris şi handbal feminin din Liga Campionilor, în care vom revedea fetele de la CSM Bucureşti.

În Liga 1 au loc trei meciuri. Este vorba de meciurile Voluntari – Politehnica Iaşi, Sepsi – Hermanstadt şi FCSB – Botoşani, dar şi de un meci al primelor clasate din eşalonul secund, ASU Poli Timişoara – FC U Craiova 1948, meci pentru liderul din Oltenia care de câteva zeci de ore are pe patronul Adrian Mititelu la închisoare pentru trei ani, acuzat de evaziune fiscală.

Meciul vedetă din Europa, Der Klasiker, cum e denumit în presa germană, după modelul celebrului Barca – Real Madrid, El Clasico, are loc la Dortmund, unde soseşte Bayern Munchen. Barcelona joacă acasă cu Betis Sevilla, în Serie A Parma – Fiorentina, în Ligue 1 PSG – Rennes iar în Premier League Everton – Manchester United.

ora 12:00 Fotbal Liga 2: ASU Poli Timişoara – FC U Craiova 1948: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 14:00 Tenis masculin ATP Paris: Eurosport 2

ora 14:00 Fotbal Bundesliga 2: Hannover – Aue: Digi Sport 4

ora 14:30 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1: Voluntari – Politehnica Iaşi: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

ora 14:30 Fotbal Premier League: Everton – Man. United: Eurosport 1

ora 15:00 Fotbal La Liga: Huesca – Eibar: Look Plus, Telekom Plus 2

ora 16:00 Fotbal Serie A: Cagliari – Sampdoria: Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2

ora 16:30 Fotbal Bundesliga: Leipzig – Freiburg: Digi Sport 3, Telekom Sport 4

ora 17:00 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1: Sepsi – Hermanstadt: Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Sport 1

ora 17:00 Fotbal Premier League: Crystal Palace – Leeds United: Eurosport 1

ora 17:15 Fotbal La Liga: Barcelona – Betis Sevilla: Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus

ora 18:00 Fotbal Ligue 1: Bordeaux – Montpellier: Look Sport 3

ora 19:00 Handbal feminin Liga Campionilor: Ljubljana – CSM Bucureşti: Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Sport 1

ora 19:00 Fotbal Serie A: Benevento – Spezia: Digi Sport 4, Telekom Sport 4

ora 19:30 Fotbal Bundesliga: Dortmund – Bayern: Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus

ora 19:30 Fotbal La Liga: Sevilla – Osasuna: Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2

ora 19:30 Fotbal Premier League: Chelsea – Sheffield United: Eurosport 1

ora 21:45 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1: FCSB – Botoşani: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 21:45 Fotbal Serie A: Parma – Fiorentina: Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 3

ora 22:00 Fotbal Ligue 1: PSG – Rennes: Digi Sport 2, Look Sport 2

ora 22:00 Fotbal La Liga: Atletico Madrid – Cadiz: Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport 1

ora 22:00 Fotbal Premier League: West Ham – Fulham: Eurosport 1