Sportul Studențesc renaște?! Vasile Șiman, dispus să revină: „Sunt interesat”

Sportul Studențesc așteaptă de mai bine de opt ani să revină în prim plan, iar FANATIK a stat de vorbă cu oamenii care pot contribui la renașterea echipei. Primul contactat , apoi președintele Asociației Suporterilor Sportul Studențesc, Ciprian Cucu, omul de afaceri Imad Kassad și nu în ultimul rând Gabriela Mitroi, președintele Clubului Sportiv Sportul Studențesc.

Sportul Studențesc, gata să renască din propria cenușă: „Trebuie să facem ceva, nu să vorbim”

Vasile Șiman a preluat Sportul Studențesc în 1999, iar omul de afaceri e gata să se implice din nou în Regie: „Eu sunt interesant să revin necondiționat, dar trebuie să fie totuși o anumită structură de activitate, cu un alt tip de strategie. La ora actuală, după atâta timp, trebuie să facem ceva, nu să vorbim.

Mi-e greu să spun acum. Ce rost are să povestim ce vrem să facem? Sportul nu a dispărut niciodată, persoana juridică există, doar că nu a avut activitate. S-a întrerupt o dată cu pandemia”, a declarat Șiman pentru FANATIK.

Chiar dacă a dispărut din prim plan, fostul patron al echipei din Liga 1 a vorbit despre viitorul clubului: „E parțial corect, că societatea Sportului Studențesc, pe care o dețin e în insolvență. Sunt mai multe oportunități de revenire.

Eu nu am fost niciodată departe de fotbal. Nu se pune problema de nivel, ci să revenim la o activitate. Nu mă interesează la ce nivel să revenim, ci dacă putem sau nu să facem ceva”.

Sportul Studențesc se întoarce ca o academie de fotbal? „Eu nu știu de niciun interes din partea nimănui”

Vasile Șiman nu crede că sunt oameni dispuși să investească la Sportul și a dezvăluit viziunea sa despre noua echipă: „Singura soluție viabilă din punctul meu de vedere e o academie de fotbal, dar mai complexă. Până acum sunt doar variante ipotetice. Să vedem ce o să fim”.

e convins că nu au fost persoane care să își dorească să investească la Sportul și îl atacă Imad Kassas: „Ce oameni de afaceri? N-a fost nimeni interesat de nimic! Eu nu știu de niciun interes din partea nimănui. Nimeni nu m-a întrebat pe mine nimic.

Ofertă de închiriere de la brandul sportiv? Suntem în Evul Mediu?! Astea sunt oferte?! Unde ați mai auzit așa ceva. Haideți să nu cădem în derizoriu”, a mai spus Șiman pentru site-ul nostru.

Ciprian Cucu, președintele Asociației Sportul Studențesc a vorbit pentru Fanatik despre piedicile în calea proiectului”

Ciprian Cucu, președintele Asociației Sportul Studențesc, a detaliat pentru FANATIK datele problemei și ce stă în calea revenirii acestui club de tradiție care a dat zeci și zeci de jucători: „Din păcate sunt niște interese care nu fac cinste fotbalului, din partea unui fost jucător al Sportului, mai exact Adrian Oprișan, care se pune în fața renașterii echipei de fotbal. Nu știm de ce până la momentul de față”.

Deși nu este luat în serios de Vasile Șiman, un om de afaceri ar fi făcut o ofertă de preluare a siglei și numelui: „Imad Kassas e dispus să investească la Sportul și a propus chiar o fuziune cu Metaloglobus. Vrea să facă o ofertă pentru a prelua clubul și cred că are puterea financiară”.

Fanii „studenților” încearcă de mai bine de 2 ani să găsească o soluție pentru ca Sportul să revină sub o formă sau alta și a purtat mai multe discuții cu potențiali investitori: „Noi, asosociația suporterilor, suntem înființanți în 2006 și tot am încercat din 2021 și până în prezent să facem ceva. Am găsit trei potențiali investitori care sunt gata să contribuie la renașterea Sportului Studențesc. Suntem un grup de 130 de suporteri nostaligici, care vor să facă ceva pentru echipa asta. Încă mai simțim ceva pentru echipă”.

Suporterii au găsit și o soluție prin care Sportul să revină „acasă”, în Regie: „Academia Germană are interes pentru preluarea numelui, a palmaresului și a siglei. Ei sunt acum chiriașii bazei sportive din Regie pentru următorii 6 ani, cu opțiune pentru încă șase”.

Cine mai e interesat să investească la Sportul: „Și dânsul e destul de potent financiar”

Pe lângă parteneriatul cu Imad Kassas și Academia Germană, Sportul Studețențesc mai are un „pețitor”: „Și ar mai fi un suporter al Sportului care are două echipe în liga a patra și liga a cincea. Are echipa Sportul DNA. Și dânsul destul de potent financiar, cu o viziune foarte bună despre fotbal. Dorește să facă pasul către fotbalul mare și să se alăture inițiativei noastre a suporterilor”.

Ciprian Cucu a vorbit și despre o posibilă colaborare cu Vasile Șiman, care vede însă lucrurile total diferit: „Am luat legătura și cu domnul Șiman, însă dânsul are altă viziune despre acest proiect, deși își dorește și el, i-a rămas Sportul în suflet după 20 de ani. Dânsul vede un buget mare, o academie destul de elaborată”.

Clubul Sportiv Sportul Studențesc deține cheia pentru revitalizarea secției de fotbal: „Am luat legătura cu domnul Mac Popescu”

Suporterii le-au pus mingea la fileu celor de la Clubul Sportiv, care însă țin în continuare Sportul Studențesc în „sertar”: „În mare parte ne lovim de niște refuzuri din partea Clubul Sportiv din Mihail Moxa numărul 5. Președinta clubului, doamna Gabriela Mitroi, nu are nicio legătură cu fotbalul. Noi am luat legătura cu domnul Mac Popescu.

Am avut o întâlnire cu dânsul la Facultatea de Arhitectură, unde dânsul e încă la catedră acolo și dorim să facem niște pași. Este singurul care poate să decidă pentru fotbal la Sportul Studențesc.

În vară a fost o negociere cu domnul Răzvan Ilie, cel care deține cele două echipe de liga a patra și a cincea, dar i s-au pus niște condiții absurde. El a spus că poate să ducă echipa până în liga a treia sau să se bată la promovare în liga a doua”.

Ce condiții a pus Clubul Sportiv omului de afaceri Răzvan Ilie: „S-a impus să colaboreze cu ei”

Președintele asociației suporterilor a dezvăluit și ce condiții a pus Clubul Sportiv pentru a da drumul proiectului: „I s-a propus pe final să facă o colaborare cu New Star Generation, academia lui Petre Marin și Sorin Ghionea. I s-a impus să colaboreze cu ei, ceea mi se pare cel puțin neprofesionist. El venea cu aport financiar destul de mare, iar respectivii nu veneau cu nimic, decât 5-6 jucători de 2007-2008”.

Imad Kassas a făcut de asemenea o ofertă oficială: „Ultima ofertă a dânsului a fost de 10.000 de euro pe sezon pentru liga a doua și 5%-10% din drepturile TV, iar pentru prima ligă, undeva la 20% din drepturile TV și 20.000 de euro pe an pentru drept de folosință a siglei, numelui și palmaresului. Modelul este cel de la Petrolul Ploiești”.

De mai bine de 7 ani, echipa de fotbal Sportul Studențesc există doar pe hârtie: „Clubul Sportiv a înființat o secție de fotbal la inițiativa lui Mac Popescu în 2016, iar aceasta nu a fost activată niciodată din lipsă de fonduri. Noi, Asociația Suporterilor Sportul Studențesc ne dorim să renaștem echipa de fotbal și am venit cu diferite sugestii pentru Clubul Sportiv. Toate variantele noastre au fost dezaprobate de doamna Mitroi, direcționate din spate de Adrian Oprișan, zis ‘Balaurul’”.

Ce șanse sunt ca Sportul Studențesc să iasă din nou la lumină: „Nu au făcut nimic în 9 ani”

Ciprian Cucu consideră că Sportul se află într-o situația delicată: „Noi încercăm să punem presiune pe Clubul Sportiv pentru că Vasile Șiman nu mai are nimic. Are de fapt o firmă care se numește SC Sportul Studențesc SA și care este în insolvență, spre dizolvare. Dânsul nu a deținut niciodată scriptic sigla și numele.

Noi am înregistrat la OSIM sigla în anul 2006. Am fost prima entitate juridică și în anul 2016 am lăsat-o tacit către Clubul Sportiv. Am zis că e clubul mamă și să facă ceva cu ea, dar nu au făcut nimic în 9 ani și avem o mare frustrare.

Ei spun că face mai mult și că Sportul Studențesc e un bun al statului. Cum, dacă nu produce nimic?! Îi pui niște termeni și condiții, faci niște drepturi de cesiune și dai drumul la treabă. Domnul Imad a făcut o ofertă. Nu e mai bună decât nimic?”.

Cine se opune ca Imad Kassas sau Răzvan Ilie să preia Sportul: „Adrian Oprișan trage sforile”

Președintele Asociației Sportul Studențescu e de părere că Adrian Oprișan este cel care pune bețe în roate acestui proiect: „Noi l-am cunoscut personal pe Răzvan Ilie, e multi-milionar în euro și l-am încurajat să facă o ofertă către Clubul Sportiv. Poate ține fără probleme echipa. Este crescut cu Sportul, tatăl său era suporter al acestei echipe și a crescut la grupa de 1979 a lui Cornel Jurcă. Nu este un neica nimeni, are un ADN și un cazier alb-negru.

Adrian Oprișan trage sforile și cine vrea să ia Sportul trebuie să colaboreze cu X, Y și cutare, pe banii tăi! Sunt însă optimist că situația se va rezolva și în proporție de 70-80% Sportul va renaște.

Baza din Regie în momentul de față ar putea fi folosită. Cei de la Academia Germană au o altă viziune. Domnul Claudiu Barbu care conduce are proiectul lui, și el își dorește, dar atâta timp când nu există voință reală din partea Clubului Sportiv nimeni nu poate face nimic.

Cheia e la ei, exact cum Șiman a preluat Sportul în 1999 de la Clubul Sportiv prin Mac Popescu. Așa se va întâmpla și acum și Sportul va fi readusă din moarte clinică”.

Fanii Sportului Studențesc, protest la meciul România – Kosovo: „Încercăm să atragem atenția în spațiul public”

Ciprian Cucu a indicat un alt obstascol în calea renașterii „Găștii Nebune”: „Un rol important îl are și SNSPA-ul. Am avut câteva discuții cu reprezentanții lor, un ofițer de presă. A fost prezent la câteva ședințe, dar nu au făcut niciun pas concret”.

„Studenții” au găsit o modalitate inedită pentru a face dreptate Sportului Studențesc: „Noi am afișat și un banner la meciul naționalei cu Kosovo și încercăm să atragem atenția în online și în spațiul public cu privire la această situație. Clubul Sportiv este cel care nu vrea să miște un deget.

Pentru fotbalul românesc, revenirea Sportului ar reprezenta renașterea pepinierei cele mai mari din țară și o bucurie imensă pentru toți simpatizanții și suporterii. E o echipă de tradiție, de 107 ani.

Am vorbit și cu foste glorii ale clubului ca președinte al asociației. Ne susțin, dar trebuie să avem un punct de plecarea. Am discutat cu Alin Rațiu, Costin Curelea, Ionuț Mazilu. Ei ar veni lângă noi, dar trebuie să fie o renaștere și o componentă legală”.

Imad Kassas a vorbit pentru Fanatik. E gata să preia Sportul Studențesc

Omul de afaceri și patronul celor de la Metaloglobus a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre posibilitatea de a prelua Sportul Studențesc: „Eu vreau aceeași formulă și rețetă ca la Petrolul. Mă interesează să joc sub numele Sportul Studențesc, nu neapărat palmaresul. Toate cluburile vechi, de tradiție au renăscut și cred că merită și Sportul asta.

Nu se poate cumpăra pentru că este deținut de Ministerul Educației, deci mă interesează să închiriez, așa cum face Petrolul, care dă primăriei Ploiești 8.000 de euro pe an. Domnul Șiman nu are nicio hârtie de la Sportul Studențesc, el a jucat doar cu un acord verbal. Nu are niciun document. Așa mi-au spus de la club. Eu nu vreau să mă asociez cu domnul Șiman dintr-un motiv simplu. Proiectul său a eșuat”.

Imad Kassas consideră că este cea mai bună variantă pentru renașterea „studenților” și explică de ce: „Eu am un loc în Liga 2 și dacă mâine îmi închiriază numele joc sub Sportul Studențesc. Varianta asta este în picioare în continuare din punctul meu de vedere. Fuziune nu se poate pentru că nu poți să joci sub CIS-ul lor. Te întorci la Liga a 5-a. Plus că ei sunt club departamental și nu pot să meargă mai sus de Liga 2”.

Patronul lui Metaloglobus a explicat că este legat și sufletește de clubul istoric: „Eu sunt fan Sportul. Eu eram student la medicină și săream gardul și mă duceam la meci. Am stat în căminul Belvedere. Sunt de bună credință și vreau să închirez numele pe 3-5 ani și cu niște clauze bineînțeles: 10.000 de euro la Liga 2, 20.000 de Liga și un procent din drepturile TV. Dacă mă duc în Liga 3 pierd numele!

Eu pot să bag Sportul direct în Liga 2. Ce vor mai mult de atât? Am și putere financiară să țin echipa. Am pornit la drum în 1997 și sunt de 5-6 ani în Liga 2, unde doar se pierd bani. Deci asta cred că dovedește că îmi permit”.

Imad Kassas, acuze dure: „Clubul Sportiv ține Sportul Studențesc în sertar!”

Imad Kassas a acuzat Clubul Sportiv și a vorbit despre posibilitatea ca echipa să revină pe stadionul din „Regie”: „Clubul Sportiv ține Sportul Studențesc în sertar. Eu aduceam bani la club, dar ei nu vor. Consiliul de Administrație trebuie să înțeleagă că nu se poate decât printr-un privat. Le e teamă să nu pățească cum a fost cu Șiman, care a băgat societatea în insolvență. Eu îi bag direct în Liga 2 deci e un câștig de ambele părți. Nimeni nu are echipă în Liga 2 în București.

Ce produce azi Sportul Studențesc? Eu sunt dispus să plăteasc anticipat pe cinci ani. E puțin să ia 50.000 de euro? Cu numele de Sportul am avea bani și altă viziune, cu siguranță am putea să promovăm.

Noi am făcut deja o discuție cu Academia Germană și suntem dispuși să plătim chirie să jucăm meciurile în Regie. S-a crea emulație și din partea televiziunilor și a tuturor. Am avut deja discuții cu sponsori, printre care și Alexandrion și alte firme de pariuri. Doar că terenul nu e pus la punct momentan”.

Kassas a fost invitat la negocieri de către un nume cu greutate în istoria clubului: „Am înțeles că singurul care este de acord din Consiliul de Administrație este Mac Popescu. El a fost și cel m-a invitat și mi-a propus să joc sub numele de Sportul Studențesc. Restul nu vor, dar nici nu justifică de ce. Dacă dau un milion de euro pe an se poate? Nu pot să îmi ceară mai mult decât au cerut la Petrolul”.

Remus Pricopie, rectorul SNPA, a refuzat să participe la discuții: „Am încercat să intru în audiență și nu am fost primit”

Un cuvânt greu de spus îl are Școala Națională de Studii Politice: „Ei au mutat clubul la Ministerul Educației la SNPA, iar rectorul este Remus Pricopie, fostul ministru al Educației. Eu cred că el spune să nu se facă nimic ca să nu greșească. Așa cred eu. Eu am încercat să intru în audiență la dânsul și nu am fost primit”.

Imad Kassas are susținere și din partea președintelui LPF: „Eu cu un milion de euro buget cred că pot promova și ar veni jucători de altă calitate sub numele Sportul. Am discutat și cu Gino Iorgulescu, cu Hagi, toată lumea vrea ca Sportul Studenențesc să apară din nou. Eu sunt om foarte curat și nu am nicio problemă, privat 100%, istoric fără pată”.

El compară situați de la Sportul cu cea în care se află la CSA Steaua București: „Nici măcar nu e obligatoriu să fiu eu, dar ce fac dacă încep de liga a 5-a? Și cine acceptă să joace pe CIS-ul lor și să ia ei deciziile. La Steaua de ce nu vine nimeni să investească? Eu vreau binele acestei echipe, dar nu se poate pe banii statului. E păcat și trebuie să se găsească o formulă”.

Imad Kassas nu exclude posibilitatea unei asocieri cu alți investitori: „Eu sunt dispus să facem și consorțiu. Să vină domnul Răzvan Ilie, domnul Șiman sau cine mai e interesat, dar să contribuie în mod egal și ei. Trebuie să îmi evaluez și eu clubul atunci. E păcat ca numele ăsta să dispară”.

Gică Hagi, implicat într-un meci al legendelor: „Am vorbit să facem”

Imad Kassas a dezvăluit că Sportul Studențesc ar putea avea parte de un meci istoric: „Am vorbit și cu Hagi să facem meci cu legendele și fostele glorii ale clubului. Băiatul lui Paul Cazan joacă la mine. Vorbisem să vină și președinte onorific și să creem o imagine, să promovăm Sportul Studențesc. Și Clinceniul a vrut să vin să investesc acolo. Să facă ceva sau să uite de Sportul Studențesc, ăsta e mesajul meu”.

Gabriela Mitroi, președintele Clubului Sportiv Sportul Studențesc, prezintă poziția oficială cu privire la situația echipei de fotbal

FANATIK a contactat-o și pe Gabriela Mitroi pentru a vedea poziția oficială a Clubului Sportiv privind renașterea echipei: „Domnul Kassas a făcut o solicitare scrisă care a fost refuzată în Consiliul de Administrație. Dânsul dorește doar închirierea brandului, ceea ce este un act comercial. Nu dorește să înființeze echipa pe CIS-ul clubului.

Acuma noi avem un drept de proprietate intelectuală și este un bun al statului, deci trebuia să facă o ofertă demnă de luat în calcul, una considerabil mai mare decât cea de 10.000 de euro. Pentru că va veni Curtea de Conturi și ne va întreba de l-am valorificat pe trei lei. Noi nu ne-am opus”.

Oficialul Clubului Sportiv a transmis un mesaj public clar și nu vrea ca noua echipă a Sportului să fie una de amatori: „Așteptăm pe cei interesați să investească și să se joace pe CIS-ul clubului. Până acum singurul interesat a fost domnul Răzvan Ilie, dar ne dorim dacă reînființăm clubul să nu avem o apariție care să se stingă într-un an sau doi și să aibă o imagine pe măsura clubului, nu o câmpenească, cu jucători care vin din când în când la antrenamente sau doar la meci, mâncăm o pizza după pregătire și asta e echipa”.

Gabriela Mitroi a explicat în continuare care e viziunea Clubului Sportiv Sportul Studențesc: „Ne-am dori să construim ceva pe scheletul echipei de juniori, poate și niște jucători ceva mai experimentați, care să fie profesioniști, să facă antrenamente zilnic și să se pregătească, să aibă contracte, un proiect viabil și de viitor.

Fără jucători veniți gratis și plătiți pe 200 de lei. Unii suporteri au propus să susțină ei activitatea clubului, dar asta nu poate fi o soluție din păcate. Nu ne dorim să murim mâine. Chiar nu ne dorim asta.

Sigla nu ne-au cedat-o suporterii. Noi am făcut o cerere și am adunat toate actele și am obținut legal acest drept. Cei care au protejat numele nu sunt cei de acum, ci mai vechi, un domn din Alba Iulia. Se poate verifica la OSIM asta”.

Cum poate renaște Sportul Studențesc: „Ne dorim o colaborare cu un investitor serios are vrea să facă un parteneriat pe mai mulți ani”

Gabriela Mitroi a explicat care e relația clubului cu Vasile Șiman și ce condiții trebuie să îndeplinească oamenii de afaceri interesați să investească la Sportul: „Noi nu avem niciun conflict cu domnul Șiman, nu am intrat în niciun litigiu cu dânsul. Ne-am separat de echipa de fotbal după Revoluție când s-a modificat Legea Sportului. Considerăm că palmaresul ne aparține.

Ne dorim o colaborare cu investitor serios care vrea să facă un parteneriat pe mai mulți ani, nu ne interesează să conducem noi fotbalul și nici să-l ținem în sertar. Noi nu ne dorim să manageriem o secție de fotbal. Chiar nu avem această pretenție, dar nici suporterii. Să vină oameni de fotbal.

Pentru ca Sportul Studențesc să renască ne dorim oameni și investitori serioși. Nu vrem să apărăm oricum și nu putem ceda clubul oricui, chiar dacă suporterii vor să vadă din nou echipa. Nu poate să funcționeze așa. Domnul Răzvan Ilie a fost convins de suporteri și pentru fiii săi care joacă fotbal, nu cred că își dorea neapărat să se bage în chestia asta”, a concluzionat oficialul „studenților” pentru site-ul nostru.

7 ani au trecut de când Clubul Sportiv Sportul Studențesc a intrat în posesia mărcii și numelui de la asociația suporterilor, însă de atunci proiect a rămas „înghețat”