Stelian a murit pe terenul de minifotbal. Gestul care i-a fost fatal: ”Ambulanța a întârziat 45 de minute”

Stelian Constantin Stoica și-a găsit sfârșitul pe 29 iulie, la Spitalul Județean de Urgență Pitești, în urma unui incident bizar, petrecut în comuna argeșeană Băbana, undeva la un centru de agrement. Cu două zile înainte, bărbatul se afla pe terenul de minifotbal alături de prieteni în zona Troița – Groși.

Un tânăr de 23 de ani din Argeș a murit strivit de o poartă de fotbal

”Era un obicei al lui, să treacă pe acolo, să se sprijine de poarta de fotbal, să se prindă cu mâinile de ea. Stelian era ca un copil. Corpul lui s-a dezvoltat mai repede decât mintea. Era blând, cuminte, nu a supărat niciodată pe nimeni”, povestește un amic al bărbatului, pentru .

Doar că, de această dată Stelian nu știa că poarta fusese mutată din cauza unui eveniment cultural, iar la reinstalare angajații Primăriei nu au fixat-o cum trebuie. Mai mult, ambulanța a venit la doar 45 de minute după ce a fost chemată, astfel că soarta lui Stelian a fost pecetluită din momentul în care poarta i-a căzut în cap.

prietenii săi au asistat la moment. ”Era ora 20:17. Asta e ora când am sunat la 112. Am solicitat o ambulanță SMURD, a venit o ambulanță obișnuită. A ajuns după 45 de minute de la apel. I-am mai sunat, văzând că întârzie, mi-au răspuns: stai, domle, că venim, sunt curbe pe traseu!. Până să ajungă ei, am reușit eu să-l trezesc de vreo două ori pe Stelian.

L-au urcat în Salvare, în Pitești, l-au intubat imediat. De atunci, nu a mai fost conștient”, povestește un apropiat al victimei. ”Întâi mi-au spus că nu au echipaje disponibile și că trebuie să așteptăm. I-am sunat apoi la 22:04 și mi-au spus că atunci se face trecerea de la schimbul 2 la schimbul 3 și după aia trimit pe cineva și la Băbana”, se plânge o altă rudă a lui Stelian.

Prietenii și rudele lui Stelian îi acuză pe angajații din Primăria Băbana, care s-ar face vinovați de acest incident, că s-au grăbit să ajungă la locul faptei și să fixeze poarta înainte ca polițiștii să ajungă. ”Au pus repede poarta la loc, au asigurat-o, au ridicat și o bucată din gard, care stătea așa căzută de multă vreme”, povestește un prieten al lui Stelian.

Oficial, Stelian a murit din cauza traumatismului cranio-cerebral. Poarta ”criminală” fusese mutată de acolo înainte cu 10 zile, când pe același teren de minifotbal a fost sărbătorită Ziua Comunei. ”Picnic gratuit pentru toți participanții! După ora 19.00, dar nu mai târziu de ora 21.00!”, suna invitația primarului Bebe Vasile Ivan pentru localnici.

Sătenii s-au bucurat împreună în acele momente, și-au răsplătit cuplurile care împlineau 50 de ani de căsnicie și au mâncat urechi de porc la grătar cu vin și bere. A fost amplasată inclusiv o scenă pe care au urcat diverse formații muzicale, iar în stânga scenei era instalată o tiribombă. Porțile de pe terenul de minifotbal au fost mutate de viceprimar pentru a face loc acestui eveniment. Doar că, la remontare cineva a uitat să fixeze cum trebuie poarta care i-a căzut în cap lui Stelian.

”Pentru că porțile erau bine înfipte în pământ și ancorate cu elemente de siguranță din fier forjat, echipa Primăriei a tăiat stâlpii porților cu polidiscul. După ce au fost detașate de sol, porțile, care stricau vederea către scenă, au fost cărate și depozitate lângă gard. Toate aceste operațiuni pot fi observate pe filmările intrate în posesia Libertatea”, menționează sursa citată. Acum, familia lui Stelian încearcă să treacă peste faptul că fiul lor a murit atârnat de o poartă de fotbal, în timp ce autoritățile nu par dispuse să-și asume nicio vină.