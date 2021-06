Proiectul celei de-a treia părți a fost deja depus la concursul de finanțare a Centrului Național al Cinematografiei pentru a obține o parte din finanțare.

Stere Gulea pregătește Moromeții 3. Care va fi subiectul filmului și de ce buget are nevoie

Inspirat de interesul stârnit de Moromeții 2, regizorul Stere Gulea s-a gândit să consacre un film genezei romanului Moromeții, a explicat el într-un interviu pentru .

”După ce am făcut Moromeții I, mult timp am considerat că nu mai este cazul să mă mai gândesc la vreo continuare, până la momentul la care am decis să fac acel Moromeții 2.

Văzând neașteptatul interes pe care filmul l-a stârnit – a fost o mare surpriză, pentru mine, în orice caz-, mai ales în rândul generațiilor tinere, unde nu credeam că filmul va avea ecou, am stat și m-am gândit dacă nu ar trebui să consacru un film genezei, cum s-a ajuns la Moromeții”, a spus Stere Gulea.

Stere Gulea a precizat că scenariul va fi, practic, povestea lui Marin Preda la început de carieră și cum a reușit să se afirme într-o perioadă extrem de dură.

”Este vorba de un scriitor, Marin Preda, aflat la început de carieră, autorul având la momentul în care a scris Moromeții 33-34 de ani. Apariția acestui roman în acele vremuri a fost un șoc.

Am fost interesat de cum a reușit un scriitor, în acele condiții, într-o perioada extrem de dură, să se salveze fără a cădea în anonimat.

Pentru că marea majoritate a ceea ce s-a produs în acea perioada, nu mai prezintă decât un interes documentar”, a mai spus regizorul

De ce nu se câștigă bani din filmele românești?

aduc foarte puțini bani și doar în puține situații depășesc investiția. Este valabil chiar și în cazul peliculelor care aduc public mult în sală, precum 2.

Singurele filme care au avut succes financiar sunt filmele care au fost distribuite și în afară, a explicat regizorul.

”În mod normal, există un producător. Dacă acesta agrează scenariul și este dispus să meargă mai departe, atunci există aceste concursuri de finanțare inițiate de Consiliul Național al Cinematografiei, care este un organism care poate finanța până la 49% din fonduri pe care le colectează din taxe de la publicitate, fonduri care nu sunt de la bugetul de stat, ci din zona mass-media.

Restul de bani trebuie să vină fie din asocierea unei companii, fie a unui canal de televiziune (cum este cazul la Moromeții 2 unde regizorul a lucrat cu HBO), acesta devenind cofinanțator. S-au mai reușit cofinanțări pe la bănci, sau alte companii. Unele cu ajutor bănesc, altele prin servicii”, a spus Stere Gulea.

Bugetul pentru Moromeții 2 a fost unul mic, pentru un film de epocă și asta s-a simțit în numărul de zile de filmare, a mărturisit regizorul.

”Cu cât numărul de zile este mai mic, cu atât este mai greu și mai stresant. În privința asta, nu pot spune că este o fericire. Au fost zile când filmam două sau trei secvențe, dar nu am avut încotro.

Moromeții 2 trebuia să aibă un buget spre 2 milioane de euro, ori el a avut 1 milion spre 1,5 milioane de euro. Acest buget include post producția precum și promovarea.”