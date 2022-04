Steven Seagal, de nerecunoscut. Actorul, care a împlinit 70 de ani, a ajuns preferatul dictatorilor

Actorul Steven Seagal a împlinit 70 de ani pe 10 aprilie, iar acum este de nerecunoscut. Cunoscutul practicant de arte marțiale este recunoscut pentru relațiile apropiate cu mai mulți lideri politici, printre care și Vladimir Putin.

Steven Seagal a împlinit 70 de ani. Cum arată acum

Steven Frederic Seagal, pe numele complet, este unul dintre cei mai cunoscuți actori americani de filme de acțiune. În același timp, este practicant de arte marțiale japoneze și deține centura neagră 7 dan în Aikido.

S-a născut în Lansing, Michigan, SUA, iar la 17 ani a ajuns în Japonia, unde a stat timp de 15 ani, perioadă în care a predat arte marțiale. După mutarea în SUA, Seagal a lucrat ca bodyguard pentru mai multe celebrități, lucru care l-a ajutat să intre în industria cinematografică.

Actorul a realizat primul său film împreună cu regizorul Andrew Davis. Este vorba despre producția Above the Law (1988), film cu mai multe scene de acțiune. În 1992 a fost lansat Under Siege, unul dintre cele mai de succes filme pe care le-a produs. În 1995 a apărut Under Siege 2: Dark Territory.

Alte filme de succes în care a jucat Steven Seagal sunt Hard to Kill (1990), Out for Justice (1991), Executive Decision (1996), The Patriot (1998), The Foreigner (2003), Flight of Fury (2007) sau A Dangerous Man (2009).

Steven Seagal, relaţii apropiate cu Putin, Lukaşenko şi Maduro

Este cunoscut faptul că actorul american are o relație apropiată cu președintele rus Vladimir Putin. Anul trecut, Steven Seagal , numit O Rusie Dreaptă – Patrioții pentru adevăr.

Practicantul de arte marțiale este cetățean rus din 2016 și este un cunoscut susținător al liderului de la Kremlin. Tot în 2021, Seagal a pregătit deja primul său proiect de lege, luptând pentru combaterea poluării.

Vladimir Putin este cel care i-a înmânat actorului pașaportul rusesc în 2016. În același an, Seagal a obținut și cetățenia sârbă, după ce a deschis o școală de Aikido la Belgrad și s-a întâlnit de câteva ori cu președintele sârb de atunci, Tomislav Nikolic.

Steven Seagal a fost trimisul special al Rusiei pentru legăturile umanitare cu SUA în 2018 și a susținut anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. În plus, a spus despre Putin că „este unul dintre marii lideri ai lumii”.

Actorul este în relații bune și cu Aleksandr Lukaşenko, liderul Belarusului. În 2016, Steven Seagal l-a vizitat pe lider la reședința sa din Minsk, iar acesta l-a întâmpinat cu un morcov și doi pepeni, îndemnându-l pe renumitul actor să mănânce sănătos.

„Mănâncă sănătos, este foarte bun pentru tine.”, i-a spus președintele lui Seagal în 2016, potrivit The Washington Post.

Actorul și producătorul american nu se înțelege bine doar cu liderii din Europa. În 2021, Steven Seagal i-a oferit președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, o sabie de samurai. Specialistul în arte marțiale i-a oferit o katana liderului, iar acesta din urmă s-a lăsat fotografiat în diverse poziții de luptă.

Nicolas Maduro a devenit președintele Venezuelei în 2013, după decesul lui Hugo Chavez. A fost reales în funcție în 2018, fiind intens criticat și boicotat de opoziție. SUA și mai multe ţări europene şi latino-americane nu au recunoscut rezultatele alegerilor din 2018.

Mai mult, în încercarea de a-l îndepărta de la putere Maduro, Washingtonul a impus sancțiuni economice Venezuelei. Președintele Maduro se declară un antiimperialist și i-a criticat adesea pe americani.

Ce crede Steven Seagal despre războiul din Ucraina

În primele zile ale războiului dintre Rusia și Ucraina, în legătură cu acest subiect. Actorul dă vina pe o „entitate străină” pentru conflictul dintre cele două țări.

Steven Seagal a transmis că își dorește pace, fără a-l condamna pe liderul de la Kremlin, de care este apropiat. Acesta a mai spus că vede cele două țări ca pe „o mare familie”.

„Cei mai mulți dintre noi avem prieteni și familii atât în Rusia, cât și în Ucraina. Mă uit la ambele ca la o mare familie și cred că există cineva din afară, o entitate care cheltuiește sume exorbitante pe propagandă pentru a le provoca pe cele două țări să își joace cărțile una împotriva celeilalte.

Rugăciunile mele se îndreaptă înspre cele două țări pentru a ajunge la un rezultat pozitiv, o soluție de pace.”, a declarat Seagal pentru Fox News.

În 2017, actorul a fost decorat de Vladimir Putin, motiv pentru care a fost interzis în Ucraina pe o perioadă de cinci ani.