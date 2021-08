Știrile zilei din sport, sâmbătă, 28 august. Vali Crețu, amendat de FCSB pentru criticile aduse lui Dinu Todoran

Chiar aseară (n.r. vineri, 27 august) am vorbit cu Valeriu Argăseală și l-am rugat să trimită o nouă adresă Clubului Sportiv al Armatei, în care să specificăm că este vorba despre meciul nostru cu Academica Clinceni, care se va disputa în weekendul 25-26 septembrie, când CSA Steaua joacă la Brașov, deci n-ar fi o problemă din punctul ăsta de vedere.

„ Noi am făcut o adresă și am primit un răspuns foarte alambicat, în care ni se explica că există o comisie care va verifica dacă există date disponibile, pentru că prioritate au echipele de fotbal și rugby ale CSA.

Juventus i-a găsit înlocuitor lui Cristiano Ronaldo. Vine din Premier League

Deși Cristiano a ales să se despartă de Juventus în această vară pentru , Massimiliano Allegri nu are motive de îngrijorare. Potrivit Tuttosport, sub comanda sa va ajunge cât de curând Moise Kean atacantul lui Everton, Moise Kean, sub formă de împrumut pentru un sezon.

Cum îl văd drept înlocuitorul lui CR7, oficialii „Bătrânei Doamne” vor avea grijă să introducă în contractul atacantului italian al lui Everton și o opțiune sau chiar obligativitate de cumpărare. Negocierile sunt încă în desfășurare.

De altfel, Kean s-a aflat pentru o scurtă perioadă în Academia fostei campioane a Italiei, până să ajungă în Premier League, pentru 27,5 milioane de euro, o sumă deloc de neglijat, mai ales că vorbim despre un jucător de doar 21 de ani. În sezonul trecut, acesta a evoluat – tot sub formă de împrumut – la PSG, unde a reușit să bifeze 41 de meciuri și să-și treacă în cont 17 goluri.