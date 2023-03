Surpriză majoră la America Express. Cine ar fi primii concurenți din următorul sezon al emisiunii

Pregătirile pentru noul sezon de la America Express sunt în toi, dar se pare că se știu deja primii concurenți. Este de vorba de un cuplu celebru, care deja ar fi acceptat provocarea și este pregătit de aventura ce urmează.

Cine ar fi primii concurenți de la America Express? Este vorba despre un cuplu celebru

Conform primii concurenți ai noului sezon al emisiunii America Express ar fi nimeni alții decât Gabriela Cristea și Tavi Clonda, care ar fi acceptat deja propunerea și sunt gata să arate de ce sunt în stare în cadrul show-ului de la Antena 1.

Mona Segal și întreaga echipă s-ar fi chinuit să-i convingă pe cei doi încă de pe vremea Asia Express, însă prezentatoarea de la Antena Stars și soțul său ar fi refuzat întotdeauna, motivând că nu-și pot lăsa fiicele singure câteva luni.

Acum însă, Tavi Clonda și Gabriela Cristea au hotărât că Victoria și Iris au crescut suficient, , pentru a înțelege că părinții lor vor lipsi aproximativ două luni de lângă ele.

Soțul Gabrielei Cristea a confirmat participarea la America Express. Ce spune Tavi Clonda despre competiție

În timp ce Gabriela Cristea așteaptă acordul șefilor de la Antena Stars pentru a lipsi temporar , Tavi Clonda a confirmat deja participarea la America Express, afirmând cu tărie că nu vor avea rivali în competiție.

„De abia aștept să merg la America Express. Îmi doresc să particip împreună cu soția mea, desigur. Am ceva emoții, trebuie să vedem daca pe ea o lasă să meargă, e mai greu când ai emisiune zilnică, LIVE.

Noi doi, ca și cuplu, ca și concurenți, îi vom cam bate pe toți, suntem competitivi, sinceri, ne cunoaștem foarte bine, ne știm calitățile și defectele, știm când să lăsăm fiecare de la noi, dar și când să-l completăm pe celălalt.

Nu o să ne stea nimeni în față, sunt convins. Gabriela le-a spus organizatorilor că face orice, doar să nu o bage în apă mare și să nu mănânce scârboșenii. Asta e, o să pierdem probabil proba asta. Dar o să câștigăm altele. La Survivor nu m-aș duce, acolo e crunt, mult prea dificil”, a dezvăluit soțul Gabrielei Cristea pentru sursa menționată anterior.

Ce surpriză îi pregătește Tavi Clonda soției de 8 martie

Până să plece la America Express, însă, Tavi Clonda face pregătirile pentru 8 martie. Îi pregătește soției sale o surpriză, dar și-a amintit și cum, cu ani în urmă, a vrut să-i facă o declarație de dragoste inedită, dar a intervenit poliția.

„Nu uit de ziua de 8 Martie niciodată. Am fost educat să respect evenimentele importante. De mic. La început, ca să o cuceresc, i-am cântat sub balcon, pe când stătea în Dorobanți. Am oprit circulația, eram îmbrăcați în marriachi, eu cu băieții. Am închiriat niște costume, cu pălării, se uita lumea la noi.

Când a ieșit ea, am făcut o grămadă de gălăgie. A venit și poliția, dar apucasem să plecăm. Ne era să nu arunce cu apă pe noi, ea sau vreun vecin. Ea nu mai ieșea, noi nu aveam microfoane, doar făceam gălăgie. Când a venit la balcon și a realizat despre ce e vorba, a rămas surprinsă. Mă bate gândul să-i mai fac o surpriză de genul acesta”, a povestit Tavi Clonda.