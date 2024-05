De ce Cătălin Bordea nu vrea să mai audă de Vama Veche. Ce a pățit comediantul acolo

Cătălin Bordea nu vrea să mai audă de Vama Veche. Într-adevăr, au fost perioade în care comediantul mergea aici de 1 mai. Ulterior însă, după mai multe întâmplări, a decis să lase totul în urmă.

De ce Cătălin Bordea nu vrea să mai audă de Vama Veche

A venit 1 mai, iar mai toate vedetele din România au plecat în vacanțe sau în diferite destinații.

Chiar și așa, se pare că stațiunea nu este pe placul oricui. Cătălin Bordea, spre exemplu, nu vrea nu vrea să mai audă de . A fost ani la rând aici, însă nu ar mai repeta experiența acum.

Comediantul a și vorbit despre întâmplările pe care le-a trăit acolo. A avut fel de fel de experiențe în facultate, dar și după. La un moment dat însă, s-a simțit destul de deranjat de ce a văzut acolo așa că i-a ajuns.

Ce a pățit comediantul?

Astfel, Cătălin Bordea nu mai merge de 1 mai la mare. Preferă să petreacă timp cu prietenii și nu la mare depărtare de casă. Totodată, el a vorbit și despre renovarea terasei clubului, care ar putea fi finalizată până la vară.

„Distracția de 1 Mai și interacțiunea cu femei bete pe la mare se situau pe locul șapte și opt după găsire șosete în pătrățele și cumpărat humus…Am avut parte de experiente din astea în facultate. Și doar o dată.

Am fost în Vama Veche, m-am izbit de gălăgia oamenilor beți. Și mi-a ajuns. De atunci, am evitat să mai plec la mare de 1 mai. Prefer un șpriț academic cu niște prieteni buni. Nu am găsit acum niciun motiv întemeiat să mai plec de acasă.

Renovăm terasa clubului. Turnăm beton, construim acoperiș. Ne pregătim pentru ce va urma. La vară, acolo vor avea loc show-urile”, a declarat Cătălin Bordea, într-un interviu acordat celor de la .

Totodată, el a mai vorbit printre altele și despre femeile care consumă alcool. În momentul în care comediantul este treaz, acesta preferă să le evite. Pe de altă parte, pentru unii bărbați, oportunitatea poate fi una destul de mare.