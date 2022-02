Cum te poți testa gratuit la medicul de familie. Lista celor peste 4.000 de cabinete

Mai exact, numărul cabinetelor medicilor de familie a crescut în ultima săptămână de la 3.831 la 4.062. Asta pentru că mai mulți doctori au încheiat contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Se pot face testări inclusiv pentru persoanele care nu sunt incluse pe listă și care prezintă simptome precum: tuse, febră, respirație grea, frisoane, mialgii, astenie, vărsături, diareee, debut brusc al anosmiei, disgeuziei sau ageuziei.

Lista cabinetelor medicilor de familie unde se fac testări gratuite de Covid-19

a celor peste 4.000 de cabinete ale medicilor de familie, unde se pot face testări gratuite de coronavirus.

ADVERTISEMENT

De altfel, un Ordin comun încheiat între ministrul Sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că medicii de familie pot primi 50 de lei pe test, dacă își testează pacienții în propriile cabinete.

Testare gratuită de Covid-19 și în spitale

Pe lângă testarea la cabinetele medicilor de familie, există dar doar în weekend. .În Capitală

ADVERTISEMENT

”O să extindem, în weekend, centrele de recoltare a probelor, pe care le-am început în București în weekendul trecut. O să le extindem la nivelul întregii țări, încât pacienții, în weekend, când nu au medici de familie, să se poată duce la spitale, unde să li se preleveze probe.

E vorba doar de pacienții simptomatici, care se înscriu pe platforma direcțiilor de sănătate publică. (…) La București deja am ajuns la circa 4.000 de probe pe zi, care s-au recoltat în aceste centre, iar ele vor funcționa, începând de săptămâna viitoare, doar în weekend.

ADVERTISEMENT

În timpul săptămânii avem cele 4.000 de cabinete, aproape, de medici de familie, care pot să facă testarea fără niciun fel de problemă”, declara Alexandru Rafila, ministrul sănătății.

Unul dintre spitalele din București care pune la dispoziție un centru de testare este Spitalul Universitar de Urgență. Odată ce un pacient se va prezenta cu simptome de coronavirus va primi și un tratament antiviral gratuit, în regim de spitalizare. De altfel, pacientul trebuie să fie înregistrat în baza de date a noilor infectări, deținută de DSP.

ADVERTISEMENT

”Bolnavii infectati cu virusul SARS-CoV-2 se vor putea prezenta in centru fara bilet de trimitere, pentru evaluarea starii de sanatate si pentru a primi tratament antiviral gratuit, in regim de spitalizare de zi.

Pacientii beneficiaza de toate serviciile medicale indiferent de statutul de asigurat, astfel ca vor fi evaluati si tratati gratuit atat pacientii asigurati, cat si cei neasigurati.

ADVERTISEMENT

La Centrul de Evaluare COVID-19 se pot prezenta pacientii cu forme usoare sau moderate confirmati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

Este foarte important de precizat ca pacientii pozitivi care se prezinta la Centru trebuie sa vina in maximum a 7-a zi de la confirmarea testului pozitiv si sa fi fost inregistrati in Corona Forms, adica sa fi fost anuntati in prealabil de DSP”, transmite Spitalul Universitar de Urgență București.