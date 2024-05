Thrillerul de la miezul nopții. Spaniolii au finala de vis la Madrid, cu un milion de euro pe masă

Spaniolii, și nu numai ei, vor avea parte de o finală de vis la turneul feminin de la Madrid, în ultimul act, cu trofeul pe masă, urmând a evolua cele mai bune două jucătoare de tenis ale lumii.

Aryna Sabalenka a trecut foarte greu de Elena Rybakina

Iga Swiatek nu a avut nicio emoție în semifinala cu Madison Keys, trecând de americancă în două seturi simple, scor 6-1, 6-3 și s-a calificat în a doua finală consecutivă la Madrid.

ADVERTISEMENT

Mult mai disputată a fost a doua semifinală, cea dintre Aryna Sabalenka (2 WTA) și Elena Rybakina (4 WTA), cele două oferind un spectacol care s-a întins după miezul nopții, dar a meritat fiecare minut petrecut pe arena.

Rybakina a început în forță și i-a administrat rivalei sale din spațiul ex-sovietic un sec 6-1. În al doilea set, Sabalenka a mai redresat situația, dar tot Rybakina a controlat situația și a ajuns la 5-3, moment în care a avut și două mingi de meci.

ADVERTISEMENT

Aryna Sabalenka a revenit miraculos și a întors partida, dezvăluind că a avut un declic, atunci când a auzit ce i s-a strigat din tribună. Ea a câștigat cu 7-5, 7-6 următoarele două seturi și s-a calificat în finală.

“Astăzi, sincer, dacă nu erau oamenii din tribună, probabil că aș fi părăsit această arenă pierzând cu 6-1, 6-1 și aș fi fost foarte tristă. Dar am simțit tot acest sprijin și am auzit pe cineva țipând: Vrem să te vedem sâmbătă – în finală! Așa m-am montat, am intrat în modul de luptă și mi-am zis că trebuie să încerc tot ce pot pentru a câștiga. Sunt cea mai fericită persoană că am reușit această victorie și că voi juca o nouă finală aici”, a spus Sabalenka la finalul meciului de la Madrid, care a durat două ore și 19 minute.

ADVERTISEMENT

În finală, pe Sabalenka o așteaptă o misiune infernală, deoarece Iga Swiatek e în mare formă și a cedat un singut set la Madrid.

Câștigătoare turneului va primi aproape un milion de euro

Swiatek – Sabalenka este reeditarea finale de anul trecut, câștigată de sportiva din Belarus și le aduce față în față pe primele două jucătoare ale lumii. Doar Chris Evert și Martina Navratilova au mai oferit un asemnea duel la Madrid.

ADVERTISEMENT

Finala turneului din capitala Spaniei este programată sâmbătă, de la ora 19.30. Scorul întâlnirilor directe este favorabil liderului Mondial, care o conduce pe Sabalenka cu 6-3.