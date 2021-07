Top 10 cele mai frumoase locuri din lume. Unde îți poți încânta privirea cu cele mai atrăgătoare peisaje

În ciuda problemelor precum poluarea, schimbările climatice, dezastrele ecologice și distrugerea multor locuri sălbatice, Pământul este un loc frumos.

ADVERTISEMENT

Unde îți poți încânta privirea cu cele mai atrăgătoare peisaje

Iată un top 10 al celor mai frumoase locuri de pe Pământ, realizat de .

1. Milford Sound, Noua Zeelandă

Insula de Sud a Noii Zeelande se mândrește cu unul dintre cele mai pitorești fiorduri din lume. Cunoscut sub numele de Milford Sound, este situat de-a lungul coastei de sud-vest a insulei, la aproximativ 96 de kilometri nord-vest de Queenstown, stațiune renumită pentru schi și activitățile sale în aer liber.

ADVERTISEMENT

Milford Sound este bijuteria coroanei Parcului Național Fiordland din Noua Zeelandă, care este cel mai mare dintre cele 14 parcuri naționale ale națiunii insulare, potrivit Departamentului pentru Conservare din Noua Zeelandă.

Începând de la un mic sat, numit Milford Sound, fiordul continuă printr-un mediu luxuriant și verde pe o distanță de aproape 16 km înainte de a se deschide în Marea Tasman, situată între Australia și Noua Zeelandă.

ADVERTISEMENT

Milford Sound este un ecosistem unic, susținut de stânci impunătoare și de vârfuri înalte de munte, dintre care mai multe se ridică la înălțimi de 1.200 de metri.

Este unul dintre cele mai umede locuri de pe Pământ. Mușchii, lichenii și ferigile prosperă în mediul umed și cresc din abundență. Mai multe specii de ferigi trăiesc în mediul înconjurător, inclusiv feriga argintie (Alsophila dealbata), o alta dintre cele mai iconice plante din Noua Zeelandă.

ADVERTISEMENT

Așa cum este cazul tuturor fiordurilor, Milford Sound a fost format ca rezultat al activității glaciare care a avut loc pe parcursul a câteva milioane de ani.

2. Santorini, Grecia

Casele văruite în alb cu acoperișuri albastre din satul grecesc Fira sunt tipice numeroaselor sate pitorești din Grecia modernă. Dar aceste case particulare, împreună cu cele ale orașului soră Oia, sunt cocoțate pe culmea unei caldere și au o vedere îndrăzneață și panoramică a Mării Egee din jur.

ADVERTISEMENT

Caldera este rămășița vechii insule Thera, numită acum Santorini. Situat în sudul Mării Egee, cea mai sudică a grupului de insule Ciclade, situată la 200 de mile sud-est de continentul grecesc.

Este renumită pentru peisajul său accidentat, cu stânci falnice care prezintă straturi geologice distincte și colorate, plaje vulcanice, apusuri de soare romantice și o vedere de 360 de grade a Mării Egee.

ADVERTISEMENT

Santorini este, de asemenea, renumit pentru erupția vulcanică catastrofală care a avut loc în urmă cu 3.600 de ani, în timpul culmii civilizației minoice, potrivit World History Encyclopedia.

Erupția a distrus o mare parte din insulă, spărgând insula în mai multe insule separate. Erupția a distrus și satul antic Akrotiri, cea mai faimoasă așezare minoică din afara Cretei.

Excavat pentru prima dată în 1967, este acum un sit arheologic bine cunoscut, unele dintre ele fiind parțial reconstruite, dar o mare parte din el, ca și Pompeii, păstrate încă sub un strat gros de cenușă.

Situl este renumit pentru frescele sale bine studiate sau picturile murale, care înfățișează pescari, bărci, delfini și doamne minoice de rang înalt.

Santorini este o destinație turistică importantă, iar situl arheologic Akrotiri este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

3. Insula Skye, Scoția

Insula Skye are o lungă istorie de apariții în cântece, povești, romane și poezie. Romanul și poetul Walter Scott a folosit locația pitorească ca decor al poemului său epic „Lord of the Isles”, iar balada romantică a lui Sir Harold Boulton „The Skye Boat Song” spune povestea zborului lui Bonnie Prince Charlie din continentul scoțian spre Skye după înfrângerea sa la bătălia de la Culloden din 1746.

Skye este cea mai mare și cea mai nordică dintre Hebridele Interioare ale Scoției, un grup de insule situate pe coasta de vest a țării. Insula are o lățime de aproximativ 80 de mile (de la est la vest) și este alcătuită dintr-un amestec de mlaștini, lacuri albastre, coastă bătută de vânt, câmpuri sălbatice, castele medievale și munți. Climatul său este umed, vântos, răcoros și frecvent acoperit. Dar când răsare soarele, insula este plină de curcubee, lacuri strălucitoare și unele dintre cele mai frumoase vederi de coastă din insulele britanice.

La nord de Portree, orașul principal al insulei, se află un grup de roci asemănătoare vârfurilor cunoscute sub numele de Old Man of Storr. Mai la nord se află Kilt Rock, o stâncă costieră de rocă sedimentară și magmatică, care atrage un flux constant de vizitatori, mulți venind să vadă Mealt Falls, o cascadă care coboară 50 m drept în apă.

4. Huashan, China

„Shan” este termenul din mandarină pentru „munte”, iar hua înseamnă „splendid” sau „magnific”. Huashan, un munte situat în apropierea orașului Huayin din provincia Shaanxi din China, la aproximativ 120 km la est de Xi’an.

Se compune din cinci vârfuri separate, dintre care cel mai înalt, Vârful Sud, se ridică la 2.155 m.

Taoiștii, practicanții vechii religii chineze a taoismului, au prețuit Huashan de secole si este considerat unul dintre cei mai sacri munți ai Chinei. Mai multe temple taoiste punctează pantele și vârfurile muntelui. Cel mai vechi templu, Altarul Vârfului de Vest, datează din secolul al II-lea î.e.n.

5. Praga, Republica Cehă

Capitala Republicii Cehe, Praga este cunoscută sub numele de „Orașul celor o sută de turle”, un nume care face referire la celebrele sale castele, catedrale, arhitectură gotică și barocă, precum și piețe și poduri medievale. Găzduiește 1,3 milioane de oameni.

Râul Vltava se întinde de la nord la sud pe măsură ce șerpuiește prin oraș, trecând pe lângă repere celebre precum Ceasul Astronomic din Praga, Muzeul Vysehrad și faimosul Pod Carol, un pod medieval de piatră care leagă orașul vechi de Praga.

Poate că cea mai pitorească dintre clădirile din Praga este totuși Castelul din Praga, care se află pe un deal și domină orizontul orașului. A fost construită în secolul al IX-lea și a fost extinsă în secolele următoare. Astăzi, este reședința oficială a președintelui Republicii Cehe.

În 1992, centrul istoric al orașului Praga a fost adăugat pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

6. Jökulsárlón, Islanda

Primul lucru ce poate fi observat despre cea mai mare lagună glaciară din Islanda este albastrul orbitor al apei. Are o calitate cristalină care este fascinantă și de altă lume. Aisberguri strălucitoare albe, rupte de ghețarul din apropiere, plutesc în jur, asemănătoare cu norii care plutesc pe cer.

Jökulsárlón, tradus ca „lagună a râului glaciar”, este cel mai adânc lac al Islandei, ajungând până la 248 m. Acoperă o suprafață de 18 kilometri pătrați și se învecinează cu coasta, așa că la maree, apa din Oceanul Atlantic se varsă în lagună.

Jökulsárlón face parte din Parcul Național Vatnajökull, situat lângă orașul Hofn din partea de sud-est a țării. Parcul își trage numele de la ghețarul Vatnajökull, care este cea mai mare calotă de gheață din Islanda și cea de-a doua cea mai mare calotă de gheață din Europa, după calota de gheață din Insula Severny din Novaya Zemlya, Rusia.

7. Great Ocean Road, Australia

Flancat la sud de ocean, Great Ocean Road este cea mai pitorească autostradă din Australia. Trece pe lângă unele dintre cele mai uimitoare priveliști și repere naturale ale țării și se află pe lista patrimoniului național al Australiei, o listă de locuri considerate a avea o semnificație istorică, naturală și culturală remarcabilă pentru Australia.

Great Ocean Road se întinde de-a lungul coastei de sud-est, de la Torquay în est până la Allansford în vest. Acoperă o lungime de 243 km și este paralelă cu marginea sudică a continentului pentru cea mai mare parte a drumului, deși ocazional se abate pentru a ocoli o formă de relief sau a o formațiune naturale.

Întregul traseu durează aproximativ 9,5 ore, iar turiștii petrec de obicei trei zile mergând cu mașina.

Ideea creării Great Ocean Road a apărut dintr-o dorință de a comemora soldații australieni care au murit în timpul Primului Război Mondial. Construcția drumului a început în 1918, după ce un echipaj de inspecție a stabilit traseul în anul precedent.

Mulți membri ai echipajului de construcție erau militari care se întorseseră din război și aveau nevoie de locuri de muncă. Drumul a fost construit pe bucăți și a fost finalizat în 1932.

8. Seychelles

În 1881, celebrul general britanic Charles „Chinese” Gordon a crezut că a dat peste grădina biblică Eden – la propriu. El a susținut că se află pe o insulă din mijlocul Oceanului Indian, cunoscută acum ca Praslin în Republica Seychelles.

, la aproape 1.000 de mile de coasta de est a Africii. Insulele sunt simbolul perfect al cărții poștale: palmierii se leagănă deasupra plajelor albe curate și a apei turcoaz strălucitoare.

Seychelles este o destinație turistică majoră, cu numeroase rezervații naturale și parcuri marine.

9. Insulele Aleutine

Un lanț de insule reci, măturate de vânt, în nordul Oceanului Pacific, este cu greu prima locație care ne-ar putea veni în minte atunci când contemplăm cele mai frumoase locuri din lume. Dar Insulele Aleutiene, situate între 51 ° și 55 ° latitudine nordică, sunt un loc special care sfidează toate așteptările și presupunerile.

Deși sunt caracterizate de vânturi puternice, ceață groasă și precipitații abundente, insulele au farmec mistic. Un paradis pentru păsări marine și viață marină, insulele sunt o țară a minunilor din vulcani și vârfuri înzăpezite, înconjurată de o vastă întindere de ocean albastru profund.

Unalaska este cea mai cunoscută insulă din lanț și singura cu o populație permanentă. Insula Attu, cea mai vestică a insulelor Aleutine, este o destinație de primă clasă pentru observatorii de păsări, conținând nenumărate păsări marine rezidente și migratoare și numeroase locuri și colonii de cuibărit.

10. Machu Picchu

Machu Picchu este un oraș străvechi, sanctuar istoric peruvian din 1981 și un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din 1983.

Machu Picchu este situat în munții Anzi din sudul Peru, pe înălțimile stâncoase de deasupra Văii Urubamba, numită și Valea Sacră.

Arheologii cred că Machu Picchu a fost construit la mijlocul anilor 1400 sub conducerea lui Pachacuti Inca Yupanqui, al nouălea conducător al incașilor.

Orașul a fost construit ca o cetate pentru regalitatea inca și a fost ocupat timp de aproape un secol, până când a fost abandonat în jurul cuceririi spaniole din secolul al XVI-lea.

Acesta conține numeroase palate, reședințe și temple de piatră, inclusiv Templul Soarelui și Templul celor Trei Ferestre, și este înconjurat de ziduri de piatră realizate în mod expert. Cel mai apropiat oraș modern, Cuzco, se află la 80 km la sud-est.

Astăzi, Machu Picchu nu este doar unul dintre cele mai importante situri arheologice din America de Sud, ci și o destinație turistică majoră și un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.