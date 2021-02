Totul despre ascendentul în zodia Capricorn. Ce trebuie să știi dacă îl ai

Persoanele care au ascendentul în zodia Capricorn sunt extrem de hotărâte și nu acceptă critici, ci preferă mai degrabă să își dea seama singure unde au greșit, și chiar o fac de cele mai multe ori. Află totul despre acest ascendent, în rândurile de mai jos!

Toți ne naștem într-o zodie, însă devenim, după vârsta de 30 de ani, tot mai mult zodia care se înalțî la orizont în momentul nașterii noastre. Acesta este, pe scurt, ascendentul.

Cei care au ascendentul în zodia Capricorn sunt extrem de meticuloși și de încăpățânați, iubitori și pasionali, însă nu cu toată lumea.

Totul despre ascendentul în zodia Capricorn

Pot părea reci și distanți la prima vedere, căci Capricornii nu se deschid în fața oricui, însă pe măsură ce îi cunoști descoperi persoane de-a dreptul minunate alături de care vei dori să trăiești toată viața.

Persoanele cu acest ascendent sunt eminamente materialiste. Vor urmări tot timpul banul și vor fi capabili să facă orice pentru a se îmbogăți, evident, respectând legea.

Dacă pentru ceva îi apreciem pe Capricorni este faptul că știu să se îmbogățească din muncă cinstită și nu calcă pe cadavre, cum putem spune, de pildă, despre Scorpioni.

Capricornii tac, dar fac

Oamenii care au acest ascendent țin foarte mult la imaginea lor, fapt pentru care se exprimă rar în public pentru că atunci când vor să o facă trebuie să iasă totul ca la carte și să nu existe loc de interpretări.

Capricornii sunt taciturni, dar extrem de muncitori. Atunci când o persoană născută sub acest semn de pământ ori una care are ascendentul în această zodie vorbește, înseamnă că are ceva important de spus și nu suportă să fie întreruptă.

Capricornii pot fi, așadar, duri, dar în esență lupta lor continuă este pentru binele lor și al comunității din care fac parte. Trebuie să fie extrem de atenți atunci când vor să facă binele cu forța, căci de fiecare dată iese prost.

Dacă vrei să afli în ce zodie ai ascendentul, trebuie să știi data și locul nașterii tale. Află aici.