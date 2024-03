Un jucător de la FC U Craiova l-a atacat pe șeful clubului după meciul naționalei: „Un figurant! Dă în cap tinerilor”. Replica oficialului

, directorul general al FC U Craiova 1948, la interviurile de după .

Robert Popa, atac la Marcel Pușcaș după România U20 – Italia U20 0-0

După ce a purtat banderola de căpitan în meciul România U20 – Italia U20, terminat cu scorul de 0-0, Robert Popa a uimit la interviuri. Portarul l-a atacat în direct pe Marcel Pușcaș.

”E un rezultat pozitiv. Acum mă întorc la echipa de club. E normal să fie frustrări când intervine nereușita și când nu ai succes. Eu sunt bine. Vreau să menționez că am apărat patru meciuri după șase luni.

Vreau să dau un simplu exemplu. La cealaltă echipă din oraș a venit Arlauskis, portar cu experiență. Vreau să vedeți ce evoluții a avut el și ce evoluții am avut eu, un copil fără experiență care abia a împlinit 21 de ani.

Este decizia patronului. Mai sunt oameni din conducere. E un figurant care se dă drept bunicul meu și dă în cap la jucătorii tineri. În față îmi zice ceva, iar în presă dă altceva.

În meciul cu Craiova s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Baiaram și Mitriță, care au decis după meciul cu CFR Cluj. Tot eu sunt de vină, dacă e să o luăm așa. E greu. Prefer să mi se zică în față, iar în presă să fiu protejat.

Eu mă pregătesc. Am contract în continuare. Când o să vină o ofertă de nerefuzat… Dar e mai greu să vină, nu?”, a declarat Robert Popa.

Răspunsul lui Marcel Pușcaș după atacul lui Robert Popa: ”Dacă spune bunicul, așa e”

La doar câteva minute de la declarațiile făcute de Robert Popa, Marcel Pușcaș a intervenit în direct și a oferit un răspuns pentru portarul lui FC U Craiova 1948.

”Dacă spune bunicul, așa e. Înseamnă că despre mine este vorba. Dar avem o relație normală. Vorbim la antrenamente, vorbim frumos. De multe ori i-am explicat greșelile făcute, poziționările.

Cât am putut să dau un sfat. Într-adevăr, am spus ceva după meciul cu CSU Craiova, că n-a fost inspirată ieșirea din poartă. Am avut discuția asta cu el, dar și cu Gurău.

Dacă am ceva să îi spun, îi spun în față. I-am spus și lui Achim că trebuie să dea drumul mai repede la minge”, a replicat Marcel Pușcaș, la .