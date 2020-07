Un român a devenit erou în Italia după ce a salvat de la înec un copil. “Nu trebuie să pierzi niciodată controlul”

Chiar dacă românii nu au parte de o imagine tocmai bună peste hotare, unii oameni reușesc prin faptele lor să demonteze măcar puțin din acest mit vechi de zeci de ani și să se facă apreciați. Este și cazul lui Alin, un salvamar care acum are, practic, întreaga Italie la picioare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bărbatul a devenit un erou în toată regula după ce a salvat viața unui copil care era la un pas să moară înecat. Cele 12 minute în care l-a resuscitat temător, dar plin de speranță, au fost cele mai lungi din viața lui.

Deși are 38 de ani și a trecut prin multe intervenții dificile, compatriotul nostru mărturisește cu sinceritate că niciuna nu se poate compara cu momentul în care l-a văzut pe micuț zbătându-se, pur și simplu, în valurile mării. Totul s-a petrecut sâmbăta trecută, pe plaja „Bahia”, în cea mai populară zonă din Ostia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un salvamar român a devenit erou în Italia. Cum a reușit să salveze un copil care era la un pas să moară înecat

Într-un interviu acordat câteva zile mai târziu, Alin a retrăit sentimentele care l-au încercat în timpul operațiunii de salvare. Bărbatul este convins că nu ar fi putut face nimic pentru băiețelul de 12 ani fără pregătirea necesară.

„Era ora opt seara și o doamnă a venit la mine strigând: să vină un salvamar că un băiețel se îneacă. Am ajuns acolo în grabă, colegul meu era deja acolo. L-am scos din apă. Colegul meu a început manevra de resuscitare.

ADVERTISEMENT

L-am văzut că se panicase și i-am spus să se depărteze, că mă descurc eu. Și am început resuscitarea, așa cum am învățat la școală. Totul a durat cam 15 minute. Când l-am recuperat din apă, băiatul era inconștient. Așa că am făcut resuscitarea oferită de protocolul BLS (Basic Life Support, procedura de prim-ajutor care include resuscitare cardiopulmonară și o serie de alte acțiuni).

Am făcut masaj cardiac și respirație artificială în secvență, iar la final, la al patrulea ciclu al procedurii, băiatul și-a redeschis ochii, cu mama în lacrimi urlând de bucurie. Ulterior, a intervenit medicul de 118, iar băiatul a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Roma Bambin Gesù”, a povestit, vizibil emoționat, salvamarul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mama băiatului i-a promis că va merge să-i mulțumească personal

„Mulțumesc Alin, ești un salvamar erou”, a transmis mama copilului după ce acesta a fost externat din spital. Aproape că își pierduse definitiv speranța în cele 12 minute în care românul resuscita trupul aproape inert al micuțului.

Totodată, femeia a promis că va reveni pe plajă pentru a-i mulțumi personal celui care i-a salvat viața băiatului său. „Îi voi rămâne veșnic recunoscătoare”, a mai spus aceasta în presa locală. Iar dacă vă întrebați cum a reușit Alin să încheie intervenția cu succes, ei bine, secretul stă în autosugestie și în capacitatea de a deține controlul, indiferent de situație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu mi-a fost frică în acele momente. Voiam din tot sufletul să își revină. Ziceam întruna: hai, hai, că poți. Gerardo se numește băiețelul. Un copil extraordinar!

Astfel de situații nu sunt, din fericire, foarte dese, dar când se întâmplă, nu trebuie să pierzi niciodată controlul și să știi exact ce acțiuni trebuie să faci. Și aceasta este o sursă de mare satisfacție personală și profesională pentru mine”, a mai spus salvamarul român care este, la rândul lui, tată a doi copii.