Valentin Crețu, debut la echipa națională la 31 de ani: “Îmi știu puterile și pot să mai joc trei-patru ani lejer!”

Valentin Crețu a jucat primul meci în tricoul echipei naționale, iar FRF TV a realizat un interviu cu cele mai importante momente din cariera de fotbalist a fundașului crescut la Gloria Buzău și care a debutat în Liga 1 chiar împotriva actualei sale echipe, FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fundașul dreapta al FCSB-ului are 31 de ani și a fost transferat de echipa lui Gigi Becali de la Gaz Metan Mediaș, în vara lui 2019, pentru doar 125.000 de euro, conform transfermarkt.com, iar acum este evaluat la 700.000 de euro.

Crețu a început fotbalul la nouă ani, la Gloria Buzău și a debutat în prima ligă în 2008, la 19 ani, chiar pe Ghencea, iar acum a ajuns la 208 meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc și alte șapte partide în cupele europene în tricoul FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu a debutat la echipa națională a României la 31 de ani

Valentin Crețu a vorbit într-un interviu pentru FRF TV despre cele mai importante momente din cariera de fotbalist, unul dintre ele fiind debutul pe Ghencea, chiar împotriva actualei sale echipei: “M-am bucurat foarte mult că am debutat în Liga 1 chiar cu actuala mea echipă, cu Steaua, pe Ghencea. A fost un moment în viața și în cariera mea. Mă bucur că am ajuns unde am ajuns și vreau să arăt lumii că nu are importanță vârsta și contează doar ceea ce faci pe teren”.

Valentin Crețu a mai jucat după debutul la Gloria Buzău pentru Concordia Chiajna, Rapid București, Gaz Metan Mediaș, dar și în Germania la Energie Cottbus. În 2016 a revenit la Mediaș, a plecat pentru șase luni la ASU Poli Timișoara, iar apoi a revenit la sibieni, de unde a prins transferul visat la FCSB.

ADVERTISEMENT

Jucătorul FCSB-ului povestește momentele grele prin care a trecut în 2012 la Rapid, când era catalogat drept stelist și era înjurat meci de meci de fanii rapidiști: “Îmi ziceau mereu: Stelistule, stelistule! Aveam pe hi5 la echipe favorite Steaua, mi-a pus fratele meu care era dinamovist…Au înțeles că sunt fotbalist profesionist și au apreciat până la urmă munca mea în cele 11 meciuri”.

La Gaz Metan Mediaș a jucat cel mai bun fotbal din carieră, care i-a adus transferul la FCSB și convocarea la echipa națională a României

După 12 meciuri jucate în Germania cariera jucătorului s-a schimbat, iar Valentin Crețu simte nevoia să se liniștească după perioada zbuciumată de la Rapid și semnează cu ardelenii de la Gaz Metan Mediaș: “În Germania a fost schimbarea carierei mele! Era ceea ce-mi doream eu de la cariera mea. Atunci am început să mă schimb foarte mult și pentru a fost senzațional să pot să cresc și să fac numai fotbal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A treia revenire la Gaz Metan Mediaș a fost de bun augur: “Acolo am găsit stabilitate. M-am simțit foarte bine cu domnul Pustai și am avut evoluții foarte bune”, a explicat jucătorul motivele pentru care s-a reîntors la Gaz Metan Mediaș și timpul a arătat că a fost o decizie înțeleaptă.

Valentin Crețu a vorbit și despre cum a fost primit în “sânul” echipei naționale, dar și despre planurile de viitor la echipa de club: “Sunt conștient unde sunt, îmi știu puterile și cred că pot să mai joc trei-patru ani lejer, la un nivel foarte înalt. Toată lumea a fost okay, gânduri pozitive, atitudine și lucrurile acestea m-au făcut să mă simt foarte bine. Îmi doresc să continui cu Steaua, pentru că mai am până la vară, să iau campionatul și cupa, să câștig tot și să rămână din fotbaliștii care sunt acum la FCSB, pentru că sunt foarte talentați și foarte buni. Avem un grup puternic”, a concluzionat fundașul dreapta al naționalei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

_____________________________________________________________________________________________________