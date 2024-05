„Ce ai învățat din episodul cu Albu?” Răspuns surprinzător dat de Andrei Borza. Ce mesaj are fundașul pentru Edi Iordănescu

Andrei Borza și Alexandru Albu au fost protagoniștii unor momente nefericite după înfrângerea Rapidului, scor 1-3 cu Poli Iași, în etapa a 27-a din SuperLiga. și au petrecut chiar după eșecul dureros suferit de echipa antrenată la acea vreme de Cristiano Bergodi.

„Ce ai învățat din episodul cu Albu?” Răspuns surprinzător dat de Andrei Borza

Andrei Borza, fundașul în vârstă de 18 ani transferat de Rapid de la Farul, a fost pus la zid de lumea fotbalului din România după escapada de la Iași. pe unul dintre cei mai promițători fotbaliști români.

ADVERTISEMENT

La aproximativ două luni de la incident, Andrei Borza a tras concluziile. ”(n.r. Ce ai învățat din episodul cu Albu?) Am învățat că trebuie să gândesc de două ori un lucru, că trebuie să comunic și să întreb familia dacă e bine sau nu.

Am făcut o greșeală și mi-a părut rău, dar acum am trecut peste. Am vorbit la meci (n.r. cu Gică Hagi) când au venit pe Giulești. Mi-a zis că trebuie să muncesc în continuare și să arăt că-s cel mai bun”, a declarat Andrei Borza, potrivit .

ADVERTISEMENT

Andrei Borza, mesaj pentru Edi Iordănescu: „Mă gândesc la EURO 2024”

Edi Iordănescu a avut un discurs dur la adresa lui Andrei Borza după escapada fundașului crescut de Gică Hagi. Selecționerul naționalei României a mărturisit că nu tolerează astfel de comportamente.

În ciuda declarațiilor acide, Andrei Borza se gândește la convocarea în lotul naționalei României pentru turneul final din Germania. Iordănescu Jr. are mari probleme în ceea ce privește postul de fundaș stânga la națională.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Te mai gândești la EURO?) Da, normal că mă gândesc. De asta și muncesc. Voiam să fiu acolo, dar vedem ce se întâmplă. Acum trebuie să avem rezultate cât mai bune”, a mai spus Andrei Borza.

Mitică Dragomir, impresionat de Andrei Borza: „Dacă pleacă de la Rapid, joacă la jumătate din echipele din Europa”

Andrei Borza a fost transferat de Rapid de la Farul la începutul sezonului, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Giuleștenii au plătit suma de 800.000 de euro celor de la Farul pentru transferul fundașului stânga.

ADVERTISEMENT

“FCSB are 2-3 jucători de valoare, în timp ce Rapidul are unu de valoare şi doi de concurs, aşa. Ca valoare acum. Nu ce a fost Săpunaru. În afară de Borza, pe cine ai putea să selecţionezi? Are 18 ani.

Dacă pleacă de la Rapid, joacă la jumătate dintre echipele valoroase ale Europei. Este jucător de viteză, jucător de forţă, este un jucător foarte bun. S-ar putea să îmi placă încă 4-5 jucători.

Mi-a plăcut portarul de la FCSB care a comis-o la golurile primite. L-am lăudat mereu. Sub presiune, nici FCSB nu prea joacă”, a declarat Dumitru Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.