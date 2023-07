Valeriu Argăseală, replică dură pentru generalii CSA Steaua: ”N-a lucrat în viața lui”

După zile întregi de negocieri, se părea că derby-ul FCSB – Dinamo se va disputa în Ghencea, însă în cele din urmă partida a fost mutată pe ”Arcul de Triumf”, din cauza unor detalii juridice. Mai exact, cei de la CSA Steaua le-au cerut celor de la FCSB să depună o garanție care ar fi fost reținută dacă gazonul ar fi fost deteriorat.

Valeriu Argăseală, replică dură pentru generalii CSA Steaua

Ulterior, cei de la CSA Steaua s-au plâns că rivala FCSB nu a prezentat un bilet la ordin care să acopere aceste ipotetice daune. În realitate, Valeriu Argăseală spune că celebrul bilet la ordin invocat de cei de la CSA Steaua a fost o falsă problemă, invocată de reprezentanții Armatei. Președintele celor de la FCSB a transmis că exista un termen clar pentru a prezenta toate documentele, însă

”Sursa sau persoana respectivă probabil n-a lucrat în viața lui și doar a auzit de bilet la ordin. Acest bilet este unul cu regim special și nu putem să-l aruncăm din dosar în dosar. Documentul acesta face parte din produsele economice financiare cu un anumit regim. Noi trebuie să-l prezentăm lor, era stabilit și un termen, 19 iulie, ora 15:00. Se stabilise lucrul ăsta, pentru că în timpul negocierilor avusese loc această schimbare, de la poliță de asigurare la bilet la ordin avalizat. Unde să prezint? Cui să-i prezint dacă ei mi-au spus că nu se poate face.

Când noi am primit corespondența ieri, eram pregătiți, aveam biletul la ordin, doar trebuie să ne ducem să-l punem pe masă. Noi am spus că punem un bilet la ordin în loc de poliță de asigurare pentru gazon. Am căzut de acord să aducem acest bilet la ordin pe 19 iulie, la ora 17:00. Mai e un lucru foarte important.

, la încetarea contractului, motivele pentru care poate înceta acest contract. Unul dintre motive era: dacă nu sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 522, care însemna poliță de asigurare și bilet la ordin. E o minciună, bilet la ordin era. Prin absurd, dacă nu aveam bilet la ordin, înceta contractul. Dacă, după meci apăreau distrugeri, vandalisme, unul dintre articole prevedea că noi vom înlocui pe cheltuiala proprie bunurile distruse într-un termen de cel mult 10 zile, urmând a recupera valoarea reparațiilor din polița respectivă.

Tehnic, spuneau așa: faceți polița de asigurare, punctul 1. Doi, faceți voi lucrările. Dacă noi făceam o garanție de 250.000 de euro și noi eram obligați să reparăm, noi era mai mare suma decât polița de asigurare? Puteau spune ‘Nu ați reparat, nu vă dăm banii, încasăm biletul la ordin’!”, a declarat Valeriu Argăseală la

Mai mult, deși CSA Steaua ceruse inițial două polițe de asigurare, pentru eventualele distrugeri la gazon sau pentru daune produse în stadion, numărul polițelor a crescut la patru. ”Era o poliță de 250.000 care acoperea toate prejudiciile, daune morale, terorism, pagube produse de mâncare, deces, vandalism.

A doua poliță era de răspundere a beneficiarului, în valoare de 250.000 de euro, doar pentru vandalism. A treia era, în situația în care existau voluntari, trebuie să adăugăm o poliță de 15.000 de lei pentru eventuale accidente. Mai era o poliță de asigurare de un milion de euro, care să acopere înlocuirea gazonului”, a completat Valeriu Argăseală. Așadar, pe românește, o serie de cerințe complicate, pe care cei de la FCSB le-au acceptat în cele din urmă.

Nu a fost, însă, îndeajuns, pentru că negocierile s-au blocat. Cazul a ajuns inclusiv în atenția premierului Marcel Ciolacu, care a trimis Corpul de Control pentru a vedea ce s-a întâmplat. Ciolacu este printre politicienii care susțin că arena din Ghencea ar trebui să fie deschisă inclusiv pentru FCSB, în ciuda conflictului dintre FCSB și CSA Steaua.

