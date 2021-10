Valeriu Gheorghiță explică cine s-a vaccinat în ultima săptămână în România, pe vârste și care este acoperirea vaccinală

Gheorghiță a declarat zilele trecute că speră că

În ultimele zile, , certificatul digital fiind modalitatea de intrare în anumite spații sau participare la anumite evenimente.

Valeriu Gheorghiță explică cine s-a vaccinat în România în ultimele zile, pe vârste

“Într-adevăr, 78% dintre cei care s-au vaccinat sunt persoane tinere, cei peste 60% reprezintă doar 22%. Mai degrabă, percepția riscului de boală și anticiparea implementării certificatului verde au condus la creșterea adresabilității spre centrele de vaccinare.

Aproape 40% dintre cei care s-au vaccinat au sub 40 de ani, iar aproape 40% sunt între 40 și 60 de ani, ceea ce din perspectiva riscului nu este un lucru bun.

Rata de acoperire vaccinală la cei peste 80 de ani este în continuare sub 25%, ceea ce este foarte puțin, ei fiind în cel mai mare risc.

Dacă ne uităm pe grupe de vârstă, la 20-29, avem 39%, la 50-59 de ani avem aproape 50% cu cel puțin o doză, dar la peste 80 de ani numărul este scăzut, până în 25%, ceea ce din punctul de vedere al riscului de a ajunge la spital, de a face o formă gravă sau de a pierde riscul

Cea mai mare parte a persoanelor care sunt în terapie intensivă sunt persoane cu vârstă de peste 65 de ani și sunt persoane care au afecțiuni cronice asociate. O persoană peste 80 de ani nu are o mobilitate crescută, dar lipsa vaccinării îi afectează individual.

În aceste zile am fost prin centrele de vaccinare, am sesizat prezența multor tineri, am stat de vorbă cu ei, vor să meargă la școală cu prezență fizică și își doresc să aibă un risc mai mic de a îi infecta pe ceilalți. Tinerii sunt mult mai aderenți în ultima perioadă.

În ultimele șapte zile sunt aproximativ 750.000 de persoane noi vaccinate, sunt două motive, percepția riscului bolii, oamenii conștientizează mult mai bine riscul infectării, mai ales că sistemul sanitar este suprasolicitat, mai ales în secțiile de terapie intensivă.

Al doilea aspect este implementarea certificatului verde digital pentru accesul în anumite tipuri de spații și anumite activități.

Eu mă uit înapoi la celelalte țări europene încă din vară, uitați de exemplu Franța. Pe 21 iulie s-a implementat certificatul verde digital, în țara în care a anunțat președintele Macron asta, aproape un milion.

La 21 iulie rata de acoperire vaccinală în Franța era 57%, în momentul de față este de peste 75%, aproximativ 20% din populație s-au vaccinat în perspectiva implementării certificatului digital.

Certificatul digital îți creează perspectiva revenirii la normalitate, nu discriminează și îți lasă perspectiva gândirii la viitor”, a declarat Valeriu Gheorghiță la Digi24.