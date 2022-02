Vedete care suferă de boala care i-a dat Addei viața peste cap. „Am acceptat moartea. Au fost cei mai răi ani”

În urmă cu câteva zile, Adda a anunțat că, după un an și jumătate în care s-a crezut că suferă de intoleranță la histamină, sute de vizite în cabinetele medicale și un tratament necorespunzător, doctorii i-au pus un diagnostic crunt, Borelioză (boala Lyme) și Bartonella.

Pentru că a fost depistată destul de târziu, afecțiunea i-a ajuns Addei în creier, motiv pentru care procesul de vindecare va fi unul dificil pentru artistă,

Ce este Borelioza?

Borelioza cunoscută drept Boala Lyme în anul 1975, și este una dintre cele mai frecvente boli cauzate de căpușe atât în Europa, cât și în Statele Unite ale Americii.

Afecțiunea de origine bacteriană este transmisă de căpușele din genul Ixodes. Acestea pot da mai departe bacteria Borrelia burgdorferi, însă nu toate sunt purtătoare, astfel că boala nu se declanșează automat după contactul cu insecta.

Un om, indiferent de vârstă, poate contacta boala doar dacă este înțepat sau mușcat de o căpușă infectată cu bacteria numită Borrelia Burgdorferi și care rămâne atașată de corpul uman cel puțin 17 ore.

Bacteria migrează din intestinele insectei către glandele salivare și este transmisă la om în momentul mușcăturii. Netratată la timp, Borelioza duce la complicații medicale grave, precum meningita, paralizie facială, miocardita-cardita Lyme, artitra Lyme și boli autoimune.

Medicul Tudor Ciudoharu: „Această mușcătură de căpușă trece deseori neobservată”

Doctorul Tudor Ciudoharu și a explicat cât de important este ca fiecare persoană să se testeze imediat ce a fost mușcată de o căpușă sau s-a întors dintr-o zonă de risc, cu vegetație bogată sau climat umed, pentru ca boala să fie depistată încă din stadii incipiente.

„Am tras un semnal de alarmă de o mie de ori, exact ca acele 1.000 de fețe ale acestei maladii, boala Lyme, pentru că ea poate mima aproximativ 200 de afecțiuni. Dacă vorbim despre prevenție, nu uitați că această mușcătură de căpușă trece deseori neobservată. Mai puțin de 30% dintre pacienți își amintesc pentru că este acea secreție anestezică care ne face să nu depistăm această mușcătură.

Un diagnostic corect și complet se pune pe anamneză. Adică ai fost mușcat de o căpușă sau ai fost în zone de risc, respectiv zonele verzi umede, în al doilea rând, apar acele simptome necaracteristice, tip gripă de vară, cu febră, astenie, dureri musculare, dar esențial este acel eritem migrator, practic o erupție în formă de țintă de arc care poate orienta diagnosticul, dublat de examenele serologice. Se poate ajunge la formele dificile de diagnostic.”, a spus medicul pentru sursa citată.

Cu ce simptome se confruntă Adda?

Adda a făcut publică lista cu simptome cu care s-a confruntat încă din luna octombrie, pe care le-a semnalat și doctorilor. Printre altele, Adda are de-a face cu dermografism, erupții cutanate zilnice, edeme în gât și tălpi, dureri de oase, agitație și oboseală.

Ce alte vedete lptă cu boala Lyme?

Faima și banii nu cumpără sănătatea, iar vedetele cărora boala Lyme le-a schimbat viața pot confirma că ușurință această afirmație. Fanatik îți spune cine sunt celebritățile care se confruntă cu afecțiunea în cauză.

Roxen

cu piesa Amnesia a dezvăluit că a fost diagnosticată cu Borelioză încă de la vârsta de 14 ani și că, de atunci, se luptă să țină boala sub control.

Din nefericire, în cazul artistei, afecțiunea a ajuns în cel de-al treilea stadiu, care implică artrite, probleme hepatice, pulmonare și cardiace și acrodermatită cronică atrofică.

„Sunt trei stadii, eu din păcate sunt în ultimul stadiu, am aflat la 14 ani. Nu prea am ce să fac, doar să țin sub control, dar mă descurc destul de bine.”,

Bella Hadid

În anul 2012, Bella Hadid a fost diagnosticată cu Lyme. Modelul a mărturisit că boala îi afectează grav calitatea vieții și este tot mai greu de ținut sub control.

Sora mai mică a lui Gigi Hadid a mărturisit ca afecțiunea i-a afectat memoria și a renunțat să mai conducă, deoarece nu se putea mai putea concentra.

„Am renunțat să mai conduc pentru că mereu făceam accidente, din cauză că mintea mea pur și simplu nu mai funcționa. Eram tot timpul epuizată. Mi-a afectat memoria și dintr-o dată nu mai știam să ajung în Santa Monica din Malibu, unde locuiam”,

În anul 2016, vedeta a ținut un discurs emoționant în cadrul galei organizată de Alianţa Globală a bolii Lyme și a explicat publicului prin ce trece.

„Viața nu este întotdeauna așa cum arată pe exterior, iar cea mai dificilă parte a acestei călătorii este să fii judecat pentru felul în care arăți și nu pentru felul în care te simți.

Știu că uneori simți că nu vrei să te dai jos din pat din cauza durerilor de oase și a epuizării sau că sunt zile în care nu vrei să socializezi sau să fii înconjurat de oameni din cauza anxietății, dar nu merită. După atâția ani, începi să te obișnuiești să trăiești cu boala și nu mai cauți să te tratezi. Pur și simplu îți continui viața.”, a declarat modelul,

Justin Bieber

Justin Bieber a dezvăluit, în anul 2020, printr-o postare pe contul său de Instagram, pe care ulterior a șters-o, că suferă de Borelioză.

Cântărețul a decis să facă acest anunț după ce oamenii îl criticau pentru aspectul său fizic și îl acuzau că felul în care arată este cauzat de consumul de substanțe interzise.

„Nu și-au dat seama că am fost diagnosticat recent cu boala Lyme și că, în plus, am suferit de o formă gravă de mononucleoză cronică, afecțiune care mi-a afectat, funcțiile creierului, nivelul de energie și starea generală.”,

Avril Lavigne

Cântăreața a aflat că suferă de boala Lyme în anul 2014. Simptomele grave ale afecțiunii au făcut-o să se retragă din viața publică și a dezvăluit că a ajuns în punctul în care să-și accepte moartea.

„Mi-am petrecut ultimii ani acasă, bolnavă. Au fost cei mai răi ani din viața mea, am trecut prin bătălii fizice și emoționale. Am reușit să transform lupta mea în muzică de care sunt foarte mândră. Am scris şi am înregistrat piese în pat sau pe canapea. Vă spun sincer că muzica m-a ajutat să mă vindec, m-a ținut în viață.

Am acceptat moartea și îmi puteam simți corpul cum rămâne fără viață, nu mai funcționa. Simțeam că mă înec. De parcă eram sub apă și trebuia să găsesc forța pentru a mă ridica și a trage aer în piept. Deasupra apei m-a ținut faptul că m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute. M-am apropiat de El. Mama mea m-a ținut în brațe.”,

Amy Schumer

Actrița Amy Schumer, cunoscută pentru rolurile sale din filmele „Trainwreck” şi „I Feel Pretty”, a anunțat în anul 2020, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că a fost depistată cu Borelioză.

La momentul respectiv, Amy Schumer era optimistă și abia aștepta să se vindece pentru a-și continua viața în mod obișnuit.

„A mai făcut cineva Lyme vara asta? Eu am făcut și sunt pe doxiciclină. Aveți vreun sfat? Se poate bea un pahar de vin sau două? Știu că trebuie să mă feresc de soare. Vreau să mai spun că mă simt bine și că abia aștept să scap de ea.”, a dezvăluit actrița.