Veste cumplită pentru Octavian Riu! Mama cântărețului e grav bolnavă: „Nu mai apucă următorul Crăciun”

Octavian Riu a primit o veste șocantă: mama cântărețului, stabilită de mai bine de 15 ani în Grecia, este grav bolnavă! Artistul nu mai are nicio speranță că femeia care i-a dat viață se va recupera, urmând un tratament cu citostatice. Riu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum a primit această informație cumplită, mărturisind că dacă ar fi convins că poate fi salvată, ar pune jos și mâine orice sumă de bani pentru ea. Din păcate, din confesiunile pe care ni le-a făcut artistul, nicio sumă nu mai poate schimba ceva la această oră.

Nu este singurul necaz care s-a abătut asupra cântărețului în ultima perioadă. La începutul acestui an, artistul și-a pierdut soacra, despre care ne-a spus că era ca o mamă pentru el.

Octavian se ține tare în fața acestor vești greu de digerat și spune, cu resemnare, că viața trebuie să meargă mai departe indiferent de situațiile nefericite cu care s-ar confrunta.

„Soacra mea a fost ca o mamă pentru mine, ba chiar pot să spun că am fost mai apropiat de ea decât de mama. Îți dai seama că e o situație dificilă, mai ales pentru soția mea. Încerc să îi fiu aproape cât pot de mult și mă bucur că reușesc să o ajut în aceste momente dificile”, a declarat Riu pentru FANATIK.

care trăiește în Grecia, cântărețul a spus că s-a oferit să o ajute de nenumărate ori, inclusiv i-a propus să vină la București, dar aceasta nu vrea.

„Face citostatice, iar analizele ies mereu prost”

„Din păcate, maică-mea are leucemie în stadiu terminal. Face citostatice, iar analizele ies mereu prost. Nu prea scapă nimeni într-o asemenea fază a bolii. Eu sunt mai tare de fel, mulți spun că am sânge rece, dar trebuie să fie și cineva tare. Iau necazurile vieții ca atare”, ne-a spus

Întrebat dacă va merge s-o viziteze, Octavian a declarat că a vorbit de mai multe ori cu ea pe această temă, dar încăpățânarea mamei sale e prea mare. „Nu vrea ea s-o vizitez… I-am propus și de Crăciun să vină. Îmi pare foarte rău pentru ea. Săraca, nu mai are nici păr de la tratamentul pe care îl urmează. Am tot vorbit cu ea, i-am zis să vină în țară. Eu mă gândesc acum și ca medic, chiar dacă nu sunt de specialitate oncolog, dar am căutat în stânga și-n dreapta și mi-am dat seama că nu pot să mă mint. Realitatea nu e tocmai fericită.

Nu mai apucă următorul Crăciun. Ea a mai dat semne că nu era bine, dar nu știam că era vorba despre leucemie. Am încercat să o aduc, să facă investigații, un RMN, ceva… Dacă îmi zice cineva că o pot ajuta cu zeci de mii de euro, eu fac asta, dar uite că sunt momente în care banii chiar nu ajută, îi ai degeaba. Poți să fii miliardar și nu te ajută cu nimic banii”, a mai spus Octavian Riu pentru FANATIK.

Cu toate aceste necazuri pe cap, Riu continuă să lupte pentru a-și urma visele

Cum reușește, totuși, să se mențină atât de tare, să fie lucid, să nu îl afecteze toate aceste vești care ar putea doborî pe oricine? Octavian ne-a zis că a ajuns în ultima perioadă să gândească precum un psiholog, să privească cu realism situațiile îngreunate din viața sa.

Munca îl ajută foarte mult să nu se gândească la lucrurile rele pe care, la un moment dat în viață nu prea mai ai cum să le controlezi.

Dacă plânge cu un ochi, cu celălalt zâmbește, căci pe plan profesional Octavian nu are de ce să se plângă. Melodia „Domnule barman” a strâns peste 400.00o de vizualizări pe YouTube, iar artistul promite că va lansa și alte piese cu care să ajungă la inimile fanilor săi. Riu a vorbit și despre unul din cele mai mari vise pe care le are, despre care crede că se va concretiza abia la anul: își dorește să petreacă o lună în Statele Unite ale Americii!

„Mă bucur că măcar eu nu am nicio problemă de sănătate. M-a ajutat Dumnezeu să fiu sănătos tun și să îmi dea putere de muncă. Pe lângă cabinetul stomatologic, petrec destul de mult timp și în studioul de înregistrări. Am un manager foarte dedicat, Cornel Ursache, cel care lucrează și cu Ioana Ignat. Chiar țin să îi mulțumesc pentru tot ce face.

Ne-am gândit ca de acum să scot în fiecare lună măcar o melodie. Vreau să ajung acolo sus, dar pentru asta e nevoie de multă muncă. În industria muzicală e foarte important să găsești oameni influenți. Mai e vorba și de noroc, să ai acea piesă care bubuie”, ne-a mai zis Riu.

Dorința ascunsă a cântărețului: „Mi-ar plăcea să merg o lună în America”

Pe lângă muzică și stomatologie, Riu vrea să crească foarte mult și pe TikTok, acolo unde clipurile sale au început să se viralizeze. Riu are de gând să vină și cu câteva coveruri, pregătind o variantă acustică a melodiei „Flowers”, recent scoasă pe piață de Miley Cyrus.

„Eu nu prea duc lipsă de destinații exotice. Am fost și în Dubai, am vizitat multe locuri. Mi-ar plăcea, sincer, să merg o lună în America, să văd cum trăiește americanul de rând, să văd cu ochii mei ce e visul american.

Vreau să merg pe jos, pe acolo prin orașele din Texas, în localitățile alea unde e o cârciumă în mijlocul pustiului. Mi-ar plăcea să prind și Ziua Americii, să văd discursul președintelui. Nu cred că o să merg anul ăsta. Aștept să mai crească un pic și fetițele, dar poate că la anul se va întâmpla și asta”, este una dintre dorințele ascunse ale lui Riu.