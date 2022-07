Octavian Riu, o viață mai ceva ca în filme. Cântărețul a aflat târziu cine e tatăl său natural: „Am doar o poză cu el”

Octavian Riu, dentist și cântăreț în același timp, are o poveste de viață mai ceva ca în filme. A trăit aproape toată viața într-o minciună, descoperind cu trei ani înainte de moartea tatălui său vitreg că părintele său e, de fapt, altul.

Octavian Riu, viață de film: „Am aflat că de la tatăl meu natural mai am doi frați”

Artistul care a avut o colaborare de succes cu a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre cele mai complicate momente ale vieții sale.

-Ai o poveste de viață pe care mulți scenariști s-ar chinui s-o inventeze. Cum ai descoperit că tatăl tău nu era, de fapt, tatăl tău?

Pai mă certasem puțin cam urât cu el și cred că a răbufnit cumva și a scos la iveală “marele secret”… Doar că nu mi-a spus mie direct, ci i-a spus surorii mele. Am aflat de la ea, într-o dimineață. Doar ce parcasem mașina și pur și simplu mi-a zis.

-Mai ai frați sau surori? Cum te înțelegi cu restul familiei? Ce fel de relație ai cu mama ta?

Mai am un frate și o soră de la tatăl meu vitreg și apoi am aflat că de la tatăl meu natural mai am încă doi frați, cu câțiva ani mai mari decât mine. Cu cei doi frați “nou-descoperiți” nu am nicio relație. Nu ne leagă nimic sincer și… care ar fi rostul? Plus că ei au vrut din start să fugă de mine.

Au simțit că le pun în pericol probabil liniștea familiei. Le-am zis din start că rămâne intre noi și la 32 de ani nu are niciun rost să mă trezesc bătând pe la poarta tatălui meu biologic. Cu mama nu prea am o relație apropiată pentru că ea a plecat în Grecia când aveam eu 17 ani și nici că s-a mai întors.

„…ar trebui să fiu un bețiv care își bate și își înșală nevasta”

-Te-ai interesat vreodată să îți cunoști tatăl biologic? Știi măcar cine e?

Am văzut doar o poză cu el, semănam destul de mult dar NU, nu mă interesează să îl cunosc. Nu m-a vrut de la bun început, de ce m-ar vrea acum?

-Care sunt cele mai frumoase lucruri pe care le-ai învățat de la persoanele care te-au crescut? Cum ai descrie copilăria ta?

Din păcate nu știu dacă de la ai mei am putut să învăț altceva decât că ar trebui să fiu un bețiv care își bate și își inșală soția, care vine și face scandal la 4 dimineața aruncând cu farfurii și pahare prin bucătărie. De la mama, din păcate, nu am apucat să învăț prea multe pentru că în mare parte m-a crescut bunica mea din partea tatălui vitreg.

De la ea am învățat să fiu omul care sunt azi și evident pe parcurs am învățat să mă educ și singur. Copilăria mea a fost și frumoasă, dar, pe alocuri, tristă. Am învățat să mă bucur de lucruri puține mărunte și care pe moment aveau o valoare mare pentru mine, pentru că asta era tot ce aveam.

„Printr-o întâmplare am ajuns la stomatologie”

-Ajuns la maturitate, te-ai dus către stomatologie. Ai vrut de la bun început să te faci dentist? Și mai ales cum împaci această meserie cu cea de cântăreț?

Inițial am vrut să fac muzică, dar la momentul acela nu mi-am permis să fac Conservatorul. Era doar la București pentru muzică ușoară și, printr-o întâmplare, am ajuns la stomatologie, dar cred că a fost cea mai benefică întâmplare din viața mea. Le pot face pe amândouă se pare, cumva îmi găsesc timp pentru tot ce îmi place să fac.

-Ne-ai povestit data trecută despre soția ta, pe care ai ”furat-o” din lista de Yahoo Messenger a fratelui tău. Cum vă alintați? Cum arată o zi din viața voastră de cuplu?

Eu îi zic ei Iubix. Ea mnie Iuby… Mna :))) clasic. O zi normală arată așa: ne trezim de dimineață, pregătim fetițele pentru scoală și grădiniță, eu de obicei le fac codițele, ea le pregătește micul dejun. Apoi, după ce eu le duc la scoală și grădiniță, eu și soția mea venim la clinică, fiecare are atribuțiile lui.

Eu cu pacienții, iar ea cu partea de management. Pe seară acasă și cam atât. Daaar, astea sunt zilele acelea obișnuite, în rest mergem în concedii, în weekenduri ne plimbăm prin diverse locuri fie singuri, fie cu fetițele.

Cum este Octavian ca tată: „Degeaba compar cu felul în care am fost eu crescut”

-Cum ești ca tată? Ești mai exigent sau mai permisiv cu fetițele tale?

Sunt exigent când situația impune, dar și permisiv. Recunosc că este greu în zilele noastre să educi copiii după cum vrei tu. Trăim în era în care ei văd multe, înțeleg multe și trebuie și noi că părinți să ne adaptăm și să le înțelegem nevoile.

Degeaba compar cu felul cum am fost eu crescut, nu se mai potrivesc lucrurile. Cred că cel mai important, în ceea ce privește educația și felul cum mă comport eu ca părinte, este ca la final copiii mei să mă vadă ca pe un prieten și nu ca pe un polițist.

-Ce planuri ai legate de muzică?

La momentul acesta, există o avalanșă de , dar încerc să le iau pe rând. Am mult de muncă, de la lună la lună mă conectez cu oameni noi, cu colaboratori noi.

În viitorul apropiat, este foarte posibil să vină și un feat cu o artistă cunoscută de la noi. Planurile sunt mărețe și sunt sigur că dacă voi fi consecvent și muncitor, se vor împlini. Scopul meu este să fiu un nume în industria muzicală, să fiu mult mai celebru.