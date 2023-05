Victor Angelescu ține jucătorii Rapidului cu picioarele pe pământ după victoriile cu FCSB și CFR: „Nu cred că un fotbalist gândește așa!”. Video exclusiv

Victor Angelescu îndeamnă la calm , chiar dacă „alb-vișiniii” s-au apropiat de locurile fruntașe în SuperLiga.

Victor Angelescu visează frumos după victoriile Rapidului cu FCSB și CFR Cluj: „Noi pentru asta ne batem”

Chiar dacă Rapid a reintrat cu șanse în lupta pentru ultimul loc care asigură calificarea în cupele europene, Victor Angelescu rămâne la fel de echilibrat: „Se pare că împotriva CFR-ului facem cele mai bune meciuri și în tur și în retur. Ne place de CFR. A fost un meci bun, am început foarte bine meciul. Din păcate după cele două goluri am luat gol foarte repede și am avut o perioadă de 15-20 de minute în care nu ne-am regăsit.

ADVERTISEMENT

Dar dup-aia am mai înscris o dată și a doua repriză zic eu că nu a mai fost nicio ocazie mare și am știut să gestionăm bine acest avantaj. A doua repriză nu cred că au avut nicio ocazie mare. Mă bucur că am câștigat și asta contează cel mai mult. Sper să facem și în deplasare o figură frumoasă”.

Patronul Rapidului a explicat că obiectivul rămâne un loc de cupă europeană: „Noi pentru asta ne batem. E clar că dacă am câștigat ultimele două etape e mult mai bine și chiar avem șanse reale la cupele europene. Suntem la un punct de Craiova și patru de CFR. Deci nu văd de ce nu ne-am bate până la final”.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu e sigur că Rapid poate câștiga cu Farul: „Să scoatem punct sau puncte de acolo”

Pentru Rapid urmează adevăratul test, meciul de la Ovidiu cu liderul din SuperLiga, Farul Constanța: „Avem sigur o șansă. Asta e clar. Tocmai i-am bătut pe CFR. Vom vedea. Vine meciul cu Farul și trebuie să fim foarte concentrați să scoatem punct sau puncte de acolo”.

Angelescu e convins că jucătorii Rapidului nu vor fi „îmbătați” de euforia victoriilor cu FCSB și CFR Cluj: „Avem un obiectiv clar: trebuie să ne batem pentru cupele europene și încă mai avem de recuperat puncte, deci nu văd de ce s-ar culca pe o ureche. Nu are legătură, nu așa gândește un jucător și nu cred că se va întâmpla asta”.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă Farul este favorită, patronu „giuleștenilor” consideră că Rapid trebui să își impună ritmul de joc împotriva oricărui adversar: „Jucăm cu cea mai bună echipa, echipa de pe locul întâi și în deplasare. Trebuie să ne facem noi jocul și să câștigăm și în deplasare, nu numai acasă”, a mai spus Victor Angelescu, .

VEZI VIDEO MAI JOS

„Mutu a gestionat bine presiunea galeriei. Atacăm titlul cu el la anul”

Victor Angelescu a apreciat începutul furtunos de partidă al Rapidului: „Mi-a plăcut foarte mult cum am început. Prima repriză foarte bună. Și cu Steaua (n.r. FCSB) am început bine și am înscris foarte repede. Am jucat foarte bine în prima parte a primei reprize.

ADVERTISEMENT

Nu pot să zic că m-a nemulțumit nimic. La golul lor nu aveam ce să facem. A fost și destul noroc. A vrut să centreze, nu a atins-o nimeni și s-a dus în plasa laterală. După care poate am avut 10-15 minute în care ne-au dominat și am avut două ocazii. În rest nu știu ce pot să le reproșez”.

ADVERTISEMENT

În final, omul de afaceri l-a lăudat pe antrenorul echipei și anunță că „Briliantul” va continua și din vară: „Mutu eu zic că a gestionat bine presiunea galeriei. Normal că atacăm titlul cu el la anul. Am spus că nu îl dăm afară”.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de