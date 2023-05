Exclusiv. Dan Petrescu, out de la CFR Cluj? Decizia lui Neluțu Varga în privința antrenorului: “Asta ne dorim”. Video

CFR Cluj a pierdut cu şi campioana României a căzut pe locul trei în SuperLiga. Ardelenii sunt la patru puncte de Farul Constanţa şi câştigarea campionatului este tot mai departe.

Dan Petrescu, out de la CFR Cluj? Decizia lui Neluțu Varga în privința antrenorului: “Asta ne dorim”

Preşedintele celor de la CFR Cluj, , a declarat la FANATIK SUPERLIGA că în ciuda unui final de sezon problematic, Neluţu Varga îşi doreşte să continue alături de Dan Petrescu şi în sezonul viitor:

ADVERTISEMENT

“Ne dorim acest lucru (n.r. ca Dan Petrescu să îşi prelungească înţelgerea), patronul şi-a exprimat dorinţa. Va rămâne în continuare alături de CFR Cluj. Variantele şi expresiile că şi-a amanetat… nici vorbă.

Printre business-urile pe care le are patronul echipei, are şi construcţia în imobiliare. Dacă omul are blocuri, treaba lui dacă le-a vândut sau nu. Alţii, pe vremuri, au pus garanţii jucători sau terenuri.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO:

“Avem în continuare nevoie de sprijinul finanţatorului. A fost alături de noi, va rămâne alături de noi”

Şi n-a fost nicio problemă. Avem în continuare nevoie de sprijinul finanţatorului. A fost alături de noi, va rămâne alături de noi, doar că, aşa cum am subliniat, noi, cei din management ne-am dori să avem un club în care finanţatorul să nu mai aducă bani de acasă.

Deja este mult schimbat domnul Varga. Are această înţelepciune să nu discutăm şi să nu luăm decizii la nervi, la supărare, să nu facem promisiuni când suntem bucuroşi.

ADVERTISEMENT

“Patronul ne-a spus foarte clar înaintea meciului cu Rapid că vrea să continue cu Dan Petrescu”

Rămâne de văzut, în funcţie de locul pe care îl vom ocupa la finalul anului, bugetul va fi construit pe măsură şi sper să fim mai buni anul viitor decât suntem în acest moment,

Da, patronul ne-a spus foarte clar înaintea meciului cu Rapid că vrea să continue cu Dan Petrescu”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de