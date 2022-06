Video. S-a înroșit cerul în Siria. Imagini apocaliptice lăsate în urmă de o furtună de nisip. Cauzele acestui fenomen

În ultimele săptămâni, mai multe state din Golf, printre care Iran, Irak, Kuwait și Siria s-au confruntat cu numeroase și puternice furtuni de nisip. Acestea au lăsat în urmă și victime.

O furtună de nisip a adus imagini apocaliptice pe cerul din Siria

Cel mai recent astfel de fenomen a avut loc în provincia Idlib din Siria, joi, 2 iunie.

Au fost scene apocaliptice în zonă. Spitalele din această parte a statului asiatic au primit mai mulți pacienți cu probleme de respirație.

Impressive scene as a dust storm struck today large parts of E. Syria. Footage from Raqqa province. — QalaatM (@QalaatM)

Au fost peste 10 în ultimele două luni în această parte a Asiei. Fenomenele extreme au făcut ca mii de oameni să ajungă în spitale.

Luna trecută, furtunile de nisip intense au obligat autoritățile din Irak să închidă școlile și mai multe instituții, iar pe 16 mai a fost declarată stare de urgență.

Our Thursday this morning:

A strong dust storm swept over Ernestos, turning everything into a red Martian landscape. Scary! — Ernesto’s Sanctuary for Syrian Cats (@theAleppoCatmen)

În statele din Golf, zborurile aeriene au fost oprite. S-a întâmplat asta în Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Aici au fost emise alerte de furtună de nisip.

Șapte persoane și-au pierdut viața în estul Siriei, între care doi copii, din cauza furtunilor de nisip, în luna mai.

Furtunile de nisip au afectat grav și Iranul, Irakul, Arabia Saudită și Kuwait

În Irak, furtunile de nisip au provocat tulburări respiratorii în cazul unui număr mare de persoane.

Ministerul irakian al sănătății a declarat că 2.000 de pacienţi au primit îngrijiri medicale în spitale. În toată țara au fost trimise ambulanțe pentru a ajuta persoanele cu risc de sufocare.

În debutul lunii mai, cel puţin 5.000 de cazuri de probleme respiratorii ca urmare a furtunilor de nisip au fost înregistrate în diferite părţi ale Irakului.

Și în Iran au fost luate decizii radicale din cauza acestor fenomene. Autoritățile de la Teheran au închis școli și birouri guvernamentale.

În Khuzestan, cea mai grav afectată regiune a Iranului, cel puțin 800 de persoane cu dificultăți de respirație au fost forțate să caute tratament medical.

Tot luna trecută, operațiunile maritime din trei porturi din Kuwait: Doha, Shuaiba și Shuaikh, au fost suspendate din cauza condițiilor climatice.

Iraq, Syria and Jordan yet again hit by dust storm. — Tehran Times (@TehranTimes79)



Furtunile de nisip și praf au lovit Riad și alte părți ale Arabiei Saudite, ducând la spitalizarea a cel puțin 1.200 de persoane care au acuzat dificultăți de respirație.

Burj Khalifa din Dubai nu a fost vizibil după ce un strat uriaș de praf a acoperit cea mai înaltă clădire din lume.

Specialiștii avertizează: Furtunile de nisip se intensifică în Golf pe măsură ce clima se schimbă

Mohammed Mahmoud, directorul programului de climă și apă la Institutul din Orientul Mijlociu, avertizează că aceste furtuni vor fi din ce în ce mai frecvente pe măsură ce schimbările climatice se produc în zonă.

Anii de război, gestionarea defectuoasă a apei, ariditatea extremă, deșertificarea și alți factori contribuie cu toții la acest fenomen de coșmar pentru cetățenii din Orientul Mijlociu.

Având în vedere că pot transporta poluanți nocivi, expunerea la aceste fenomene poate cauza o multitudine de probleme de sănătate, mai spun specialiștii.

Furtunile de praf și nisip sunt un fenomen atmosferic sever. În Orientul Mijlociu, acoperă frecvent terenuri aride și semi-aride, de obicei la sfârșitul primăverii și vara. Anul acesta a fost deosebit de sever, spun experții. Au venit mult mai devreme decât în ​​mod normal și se răspândesc într-o zonă mult mai largă.

”Este foarte îngrijorător. Furtunile de praf nu afectează doar o țară sau o anumită zonă din lume. Ele pot avea consecințe grave la nivel global”, a declarat Muge Akpinar-Elci, decanul școlii de sănătate publică de la Universitatea Nevada, notează .