Viorica de la Clejani a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență: ”Nu puteam să mai merg”

Viorica de la Clejani a trecut prim momente cumplite. Artista a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență pentru a-și rezolva probleme cât se poate de serioase de sănătate.

Viorica de la Clejani a trecut, în ultima perioadă, prin momente cât se poate de dificile. Mai exact, piciorul stâng al vedetei era ”destul de afectat”, cum ne-a spus chiar ea. Avea varice, iar deplasarea devenise problematică pentru artistă.

”Vreau să spun că vin mereu, de câte ori am o problemă de sănătate, la Spitalul Municipal. Este cel mai bun, am foarte mare încredere în medicii de aici. Operația a durat mai mult decât se preconizat. A durat vreo 3 ore, deși credeam că va fi doar o oră și jumătate.

Am stat foarte mult cu varicele astea. Se făcuseră foarte mari. A fost mai greu de operat, a durat mai mult timp. Dar vreau să îi mulțumesc doamnei doctor Matișan Eugenia, cea care m-a operat. Și mulțumesc tot personalului de la spital, este extraordinar.

Și vreau să îi mulțumesc și doamnei director medical Cora Pop. Ea m-a pus într-o cameră foarte frumoasă, sunt singură. Eu, la Municipal mă simt ca în familie, dar, totuși, azi noapte am avut emoții. Nu am putut s dorm deloc. Știam că ajung la operație și tot timpul am fugit de ele.

Mi-a fost foate frică, nu am închis un ochi tată noaptea. M-a adus, de dimineață, Ionică aici. Dar mă simt bine, chiar dacă trebuie să fiu cuminte o perioadă”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, cântăreața .

Viorica de la Clejani, operație cu anestezie în coloană

Pentru FANATIK, cântăreața a făcut dezvăluiri legate de operația pe care a suferit-o. Și, spune ea râzând, a fost pentru prima oară când a fost anesteziată în coloana vertebrală. Iar acum, o perioadă, este amorțită, dar nu și-a pierdut optimismul.

”E pentru prima oară în viața mea când am făcut o anestezie în coloana vertebrală. Nici când am născut nu am avut parte de asemenea privilegiu (râde, n. red.). De la jumătate în jos sunt amorțită, așteptat să îmi revin. Recuperarea durează două sau trei săptămâni”, ne-a mai spus artista.

În altă ordine de idei, dezvăluie a venit la fix, pentru ea. Nu de altceva, dar, de Paște și după Paște, are un program plin. Iar concertele se țin lanț, ne-a spus ea. ”Oricum , îmi revin până pe 5 mai, că am mare concert la Maramureș.

Când cu Carmen Chindriș. Concertul se numește Concert Șmecher. Chiar de Paște, iar apoi am la Gura Humorului, pe 6 mai. În rest, stau acasă cu cățeii mei și cu soțul meu. În luna de miere (râde, n. red.)”, ne-a spus în exclusivitate artista.