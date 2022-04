Vlad Chiricheș, anunț de suflet pentru fani înainte de CFR Cluj – FCSB: ”Îmi doresc să mă întorc”. Video

Vlad Chiricheș a jucat puțin în tricoul roș-albastru, între 2013 și 2015, suficient, însă, pentru a-și trece în palmares un titlu de campion și două dintre cele mai importante momente din istoria recentă a echipei finanțate de Gigi Becali.

Vlad Chiricheș: ”Băieții știu foarte bine ce au de făcut, trebuie să câștige!”

Sâmbătă, Vlad Chiricheș a evoluat în partida pierdută de echipa lui, Sassuolo, 0-1 în deplasare cu Cagliari, în Serie A, iar în această seară va fi în tribunele arenei ”Dr Constantin Rădulescu”, la derby-ul pentru titlu dintre CFR Cluj și FCSB.

Căpitanul echipei naționale a ținut să fie alături de roș-albaștrii într-un moment extrem de important și le-a transmis și un din casa Pariurilor Liga 1.

”Îmi doream să-i văd pe băieți. Am venit să le urez baftă pentru meciul din seara asta, voi fi în tribune. Pe mulți îi cunosc, dar la nivel de sfaturi nu sunt eu cel mai în măsură să le spun eu ce să facă. Știu foarte bine ce au de făcut, trebuie să câștige!

Am trăit multe momente frumoasă în tricoul roș-albastru, nu știu dacă aș putea menționa doar unul. Am câștigat campionatul, am jucat în Europa League, am eliminat-o pe Ajax, am câștigat împotriva lui Chelsea, sunt momente extraordinare pe care le-am trăit aici, le port în suflet și mă bucur de ele când îmi revin în memorie.

Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar e clar că Steaua (FCSB – n.r.) a rămas în sufletul meu și îmi doresc pe finalul carierei să mă întorc aici”, a spus Chiricheș, într-un interviu pentru FCSB TV.

Ce a discutat Vlad Chiricheș cu Octavian Popescu, înainte de CFR Cluj – FCSB

Căpitanul ”tricolorilor” împarte camera, mai nou, cu Octavian Popescu, la acțiunile echipei naționale. Cei doi s-au întâlnit înaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, iar a ținut să-l încurajeze înaintea duelului ce poate decide campioana în Casa Pariurilor Liga 1.

”Am vorbit cu Tavi Popescu, ne-am văzut aici la hotel, l-am întrebat dacă e în formă, sper ca în seara asta să facă un joc bun să ajute echipa să câștige”, a spus Chiricheș.

Fotbalistul cu cele mai multe selecții la echipa națională, din actualul lot ”tricolor”, le-a transmis tinerilor fotbaliști câteva din secretele care l-au ajutat să evolueze în două dintre cele mai importante campionate ale Europei, Anglia, respectiv Italia.

”Important este să aibă încredere în ceea ce fac, să aibă o mentalitate puternică, să muncească foarte mult, să fie serioși. Toate acestea combinate cu talentul duc spre succes”, a punctat Vlad Chiricheș.

Fotbalistul nu i-a uitat nici pe fanii roș-albaștri care l-au susținut necondiționat și în vremea când evolua la Steaua (actuala FCSB), dar și la echipa națională.

”E foarte important ca suporterii să susțină echipa (pe FCSB – n.r.) așa cum au făcut-o până acum, să continue să fie lângă echipă și sunt sigur că băieții se vor ridica la nivelul lor și vor câștiga”, a încheiat Vlad Chiricheș.